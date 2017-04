Muro con México se construirá “al 100 por ciento”, dijo Trump

Washington.- (Notimex) El presidente estadunidense Donald Trump, quien retiró su pedido de incluir recursos para un muro en la frontera con México del presupuesto, reiteró sin embargo que la barrera será una realidad “al cien por ciento” antes de que concluya su mandato. Al ser interrogado sobre su confianza en cumplir una de sus principales promesas de campaña antes de 2020, respondió: “bueno, sí, sin duda, seguro. Tenemos mucho tiempo”. Los planes del mandatario para iniciar de inmediato la construcción del muro sufrieron un revés, ante reportes de prensa de que la propuesta republicana de presupuesto suplementario dejó fuera el pedido de recursos para este proyecto, luego que la minoría demócrata advirtió que lo bloquearía. A los reporteros que preguntaron si promulgará como ley este proyecto aun sin los mil 500 millones que su gobierno solicitaba para iniciar la construcción, Trump evitó comentar el debate legislativo, pero reiteró la vigencia de su plan. “El muro va a ser construido. En caso que alguien lo pregunte, el muro va a ser construido y va a detener las drogas, y va a impedir que venga mucha gente que no debería estar aquí y va a tener un enorme efecto en el trafico de personas, que es un enorme problema en este mundo”, dijo. El mandatario aseguró que la obra profundizaría el impacto de sus órdenes ejecutivas en materia migratoria, que según su gobierno han reducido en más de 70 por ciento los cruces migratorios ilegales desde que asumió en enero pasado. Trump desestimó reportes sobre la postergación del proyecto por falta de recursos, al señalar: “yo no sé lo que la gente está hablando. Veo estos programas (de televisión) y los llamados expertos por la mañana, y no sé de qué están hablando. El muro va a ser construido al cien por ciento”.