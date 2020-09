Murió a los 43 años el actor Chadwick Boseman, protagonista de ‘Black Panther’

El actor estadounidense Chadwick Boseman, conocido por su papel protagónico en la película ‘Black Panther‘, murió a los 43 años.

Con un dolor inconmensurable confirmamos el fallecimiento de Chadwick Boseman”, se informó en las redes sociales del intérprete.

En 2016, el actor fue diagnosticado con cáncer de colon en estadio III, y luchó con él durante los últimos 4 años a medida que avanzaba hacia el estadio IV.

Un verdadero luchador, Chadwick perseveró a través de todo y te trajo muchas de las películas que tanto te han gustado. Desde ‘Marshall‘ hasta ‘Da 5 Bloods’, ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ de August Wilson y varios más, todas fueron filmadas durante y entre innumerables cirugías y quimioterapia”, señala el comunicado.

“Fue el honor de su carrera dar vida al rey T’Challa en Black Panther”, agregó.⁣

En el comunicado agregó que Boseman murió en su casa, con su esposa y familia a su lado. “La familia agradece el amor y las oraciones, y pide que respeten su privacidad en este momento difícil”.

