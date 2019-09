MUNDO… ROSA

Hay días en que me pongo muy sensible y todo me “toca” es por eso que quiero compartir con ustedes lo que sigue. Hay quienes creen que existe un mundo de color rosa. Hay quienes creen que hay príncipes azules. Hay quienes creen que todo es cuestión de que tú lo creas, y será así. Lamentablemente, quienes creen lo anterior cuando se dan cuenta que no existen tal cosa se “les cae el mundo” y se llevan una gran decepción y después ya no pueden ser felices… y es entonces que buscan la manera de escapar de la realidad. Hay un pensamiento que leí hace unos 40 años que reza asi… “Felicidad es ser suficientemente tonto para no tener de que preocuparse”. ¿Qué tanto tiene de verdad esto? En mi opinión creo que es una gran verdad. De lo que ignoras… ¿hay motivo para preocuparse? ¿Cuándo se ha sabido que una persona que tiene problemas mentales se preocupe por el día que vive? Ellos no tienen mundo de color rosa… es más, no saben de qué color es el mundo en que viven. Todos los seres humanos tenemos problemas. Nadie escapa a los problemas. Si no son económicos, morales, de salud… todo ser humano está expuesto a lo que nos rodea. Nos pegó la muerte de uno de los grandes actores (a mi gusto) de la comedia Robin Williams. Tanto que nos hizo reír con sus películas que ahora nos cuesta trabajo aceptar y nos hace pensar, por no decir que llorar. Ahora, ¿nos debe de extrañar este suicidio? La verdad que no. Recordemos a una mujer que lo tenía todo a la mano… Marylin Monroe. En una entrevista que se le hizo a esta mujer declaró que se sentía sola estando rodeada de mucha gente. ¿Como ayudar a este tipo de personas? No hay forma.

Si hubiera la manera de lavarles el cerebro podríamos decir que se podía

avanzar un poco.

Hace muchos, pero muchos años vi una entrevista a Julio Iglesias.

Después de hacer un recuento de sus éxitos, de sus conquistas, de su

fama… esperaba que se le hiciera una sola pregunta que me interesaba. Y

ya al final de esa entrevista se la hicieron

–

“Después de ver todo lo que has logrado, reconocido a nivel

mundial, fama, dinero, mujeres… ¿eres realmente feliz”?

–

“No, no soy feliz”- fue la respuesta.

Su respuesta tampoco me extrañó.

Si el dinero hiciera feliz a la persona… el 90 % de la población mundial…

se suicidaría.

Si la fama hiciera feliz al ser humano… también más del 99% sería infeliz.

Entonces, ¿cómo lograr ser feliz en este mundo tan cambiante?

Cuando tenía mi negocio en México… tuve una experiencia que marcó mi

manera de pensar, mi manera de ver las cosas.

Un sábado, la venta en mi negocio había estado muy debajo del

promedio.

Molesto por la venta empecé a guardar mis cosas del negocio.

Venía echando víboras, sapos, maldiciendo y pues el sol no me calentaba.

Cuando manejaba rumbo a mi casa (todavía seguía molesto por la baja

venta del día) a lo lejos vi que alguien venía a media calle. Eso me

molestó que pensé que esa persona no tenía cerebro para pensar siquiera

que la calle era para los carros y las banquetas para las personas

Cuando me fui acercando a esta persona, me di cuenta de que venía en

una silla de ruedas… cantando “pero sigo siendo rey”.

“Me cayó el 20” y me dio no sé qué. ¿Como es que una persona que no

tiene sus piernas, que se tiene que valer de una silla de ruedas tiene la

Fortaleza de la vida para cantar? y yo, que por una baja venta ya venía

molesto. Juré que nunca más sería mal agradecido con Dios.

¿Depresión? Así es. Es lo que se le ha llamado al estado sicológico de una

persona que no quiere vivir. Se encierra en su mundo y será muy difícil