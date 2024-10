Muere Liam Payne, exintegrante de One Direction, al caer en hotel en Buenos Aires

Share on Twitter

Share on Facebook

Liam James, exintegrante de One Direction, muere al caer del tercer piso del hotel Casa Sur de la Ciudad de Buenos Aires. Liam Payne, exintegrante de la banda británica One Direction, murió este miércoles en Buenos Aires al caer desde el tercer piso de un hotel, según confirmaron fuentes oficiales, que informaron a EFE que el artista se habría “arrojado del balcón de su habitación“. El músico británico Liam James Payne, compositor y guitarrista, exmiembro de la banda One Direction, falleció hoy al caer desde el tercer piso de un hotel en Costa Rica al 6000 en el barrio de Palermo”, informó a EFE un portavoz del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

“En horas de la tarde, personal policial de la Comisaria 14B fue desplazado al hotel Casa Sur tras un llamado al 911 donde se informaba sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol”, agregó el portavoz, que sin embargo no confirmó que el hombre en cuestión fuera Payne. Ante la llegada del personal policial al hotel, el encargado del lugar “afirmó que sintió un fuerte ruido en el pulmón (patio) interno trasero del hotel, y cuando los oficiales arribaron, constataron el fallecimiento de un hombre que se había arrojado del balcón de su habitación”, agregó el ministerio en un comunicado.

De igual forma, detalló que la Fiscalía Criminal y Correccional Nº16 fue asignada al caso y que se ordenó la presencia de la Unidad Criminalística y el traslado del cuerpo a la morgue. El fallecimiento del artista de 31 años fue confirmado también por el director de los servicios de emergencias médicas de la ciudad de Buenos Aires, Alberto Crescenti, que dijo a medios locales que la caída le ocasionó “lesiones gravísimas que le provocaron inmediatamente la muerte”. Al arribar los servicios de emergencia, constataron que “lamentablemente presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída” por lo que “no hubo posibilidad de reanimación”, explicó Crescenti en diálogo con la señal de televisión argentina Todo Noticias.

“Tenemos que esperar la autopsia, pero de acuerdo a lo que vio el equipo, tenía fractura de base de cráneo”, agregó.

Según la prensa local, Payne habría caído en un patio interno del hotel en el que funciona una cafetería, aunque en ese momento estaba vacía, por lo que nadie más resultó herido.

El cantante había subido recientemente en su perfil de la red social Snapchat videos suyos durante un concierto en Buenos Aires, el pasado 2 de octubre, de su amigo y excompañero en One Direction, Niall Horan.

“Muy orgulloso”, escribió Payne en su perfil, acompañado de imágenes del concierto de Horan, que estaba presentando su nuevo álbum en Argentina.

El artista fallecido este lunes también se mostró bailando junto a su novia y ensayando la coreografía de la canción ‘La Macarena‘ junto a un grupo de fanáticos que lo identificaron en una de las gradas durante el concierto de Horan.

“No puedo esperar a cantar contigo una de tus canciones. Me siento genial”, agregó Payne en otro mensaje, ya de regreso desde el concierto de su amigo.

Novia de Liam Payne, “completamente perdida” tras la muerte de su “ángel”

Kate Cassidy, novia del ex ‘One Direction’ Liam Payne, aseguró sentirse “completamente perdida” tras la muerte de su “ángel”. “He estado completamente perdida. Nada de los últimos días parecía real”, escribió la influencer estadounidense en una historia de Instagram, donde agradeció las muestras de cariño y el amor recibido tras el fallecimiento de Payne. Por último, Cassidy pidió a sus seguidores que le den espacio para asimilar la pérdida de su pareja en privado.

Este breve texto fue la primera declaración pública de la estadounidense desde que se conociera la noticia de la muerte de Payne, que se une a otras muestras de cariño por parte de los integrantes de One Direction, el “padrino” de la banda, Simon Cowell, o la propia familia del cantante. La influencer viajó con Payne a Argentina, como demuestran algunas de las últimas fotografías que el cantante publicó en redes sociales antes de morir, pero Cassidy regresó a Estados Unidos dos días antes del trágico accidente. La Fiscalía argentina, que investiga la muerte del cantante, calificó el caso como “muerte dudosa” y su principal hipótesis indica que Payne estaba solo cuando ocurrió la caída y que sufrió un brote producido por el “abuso de sustancias”.