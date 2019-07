“Muchos, muchos” detenidos en el primer día de redadas: Trump

Dallas, Tx.- El presidente, Donald Trump, aseguró que “muchos, muchos” inmigrantes fueron capturados el domingo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en el primer día de la operación con la que planeaba arrestar a al menos 2,000 personas.

Hasta el momento no se han tenido noticia de detenciones masivas, pese a que tanto los migrantes (aterrorizados, y escondidos en sus casas) como los activistas (en guardia, defendiendo los derechos de los afectados) están en alerta máxima.

“Simplemente, ustedes no conocen lo que ha sucedido”, explicó Trump sobre esta falta de noticias sobre arrestos. “Fue un día muy exitoso, pero no vieron mucho de lo que pasó”, añadió el presidente, sin citar cifras concretas.

La operación, que debería llevarse a cabo durante toda la semana en nueve ciudades (Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva York y San Francisco), puede ganar fuerza en cualquier momento.

Y ICE, en cualquier caso, no ha dejado de arrestar a inmigrantes.

Entre el 7 de julio y el pasado jueves, por ejemplo, detuvo a docenas de personas en Los Ángeles. La semana pasada, arrestó a 20 migrantes, la mayoría con antecedentes criminales, en San Diego. El lunes capturó a seis más en una redada en un edificio de apartamentos de Houston (Texas).

En Estados Unidos hay 10,5 millones de indocumentados. ICE cifra en 565.892 los fugitivos (migrantes que han desobedecido una orden final de expulsión).

La agencia federal arrestó a 160,000 personas (440 al día) en el año fiscal de 2018, y deportó a 256,000 (700 al día). Es decir, en una semana normal detiene a más de 2.000 migrantes y deporta a casi 4,000, cifras muy similares a las anunciadas para la operación de esta semana.

Si se cree en peligro, recuerde sus derechos y siga los consejos de activistas sobre qué hacer si se ve involucrado en una redada.

“¿TIENEN PERMISO

PARA ENTRAR?”

Agentes de ICE tocaron a la puerta de una vivienda en Passaic (Nueva Jersey) el domingo a la una de la madrugada, según cuenta el diario The New York Times. Despertaron a una joven adolescente, pero gracias a que había leído una información en Internet sobre qué hacer en estos casos, decidió no abrir.

“Dijeron, ‘tenemos que hablar contigo, ¿puedes salir, puedes abrir la puerta?’. Yo dije, ‘¿tienen permiso para entrar en mi casa, tienen un papel?’”, explicó la joven. “Ellos dijeron, ‘no estamos intentando entrar en tu casa, sólo queremos hablar contigo’, y yo dije, ‘no, no voy a salir”, añadió.

Los agentes regresaron a las cinco de la madrugada, pero la joven se escondió con sus padres hasta que se fueron, según cuenta el diario.

No fue la única redada.

“Hablan del domingo, pero no necesitamos esperar al domingo, ya están deteniendo a inmigrantes”, explicó la activista Nora Sandigo a la cadena NBC.

Según contó, el viernes fueron detenidos cinco hombres en el área de Homestead (Florida), al menos uno de ellos en su casa y otro mientras esperaba a las puertas de un centro comercial Home Depot esperando trabajo en la construcción.

Se trata de un guatemalteco que lleva 16 años en el país y tiene cinco hijos de entre dos y 16 años. “Es totalmente injusto”, explicó Sandigo, “es el que trae el dinero a la familia, una buena persona sin problemas con la ley, su único problema es que no tiene papeles”.

DALLAS, SIN

OPERATIVOS

Grupos y dirigentes de organizaciones proinmigrantes denunciaron que han iniciado las temibles redadas masivas advertidas por el presidente Donald Trump, lo que ha atemorizado a millones de familias indocumentadas en todo el país.

Autoridades migratorias de Dallas, mientras tanto, desmintieron rumores de que agentes de su dependencia estén recorriendo lugares públicos o llevando a cabo detenciones a gran escala de personas que se encuentran de manera ilegal en los Estados Unidos.

Sin embargo, dichos altos funcionarios reconocieron que Dallas mantiene la cifra récord con mayor número de arrestos administrativos de inmigrantes, legales o indocumentados, que han sido sentenciados o se encuentran en procesos legales. Pero líderes cívicos locales denunciaron que oficiales de la oficina de ICE están deteniendo a personas inocentes, sin ningún tipo de historial criminales, como lo informó en sus ediciones pasadas Novedades News.

Con respecto a las redadas migratorias, la prensa empezó a publicar reportes de que no es extraño encontrar a una gran cantidad de inmigrantes –en su mayoría latinos– pididendo trabajo en los estacionamientos de la conocida tienda de construcción Home Depot en todo el país.

Por esta razón ante el inicio de las redadas de ICE ordenadas por Trump a nivel nacional crece la preocupación por la operación que se llevó a cabo el viernes pasado en el estacionanmiento de Home Depot en Homestead en el sur de la Florida, reportó NBC.

Nora Sandigo, del Nora Sandigo Children Foundation, indicó que se tiene información de al menos cinco hombres detenidos por agentes federales en el área de Homestead el viernes pasado.

En entrevista con NBC la activista pro inmigrantes acusó que uno de los hombres fue capturado en su casa, y otro fue detenido mientras estaba parado afuera de la tienda Home Depot mientras buscaba de trabajos de construcción en el estacionamiento del comercio.

TERROR Y

TRISTEZA

La esposa del hombre expresó a NBC que está triste y preocupada por lo que sucederá con su esposo, quien se mudó al área de Homestead hace 16 años después de salir huyendo de la violencia en su natal Guatemala. La pareja tiene cinco hijos de edades entre los 2 y los 18 años.

“Es totalmente injusto”, aseveró Sandigo. “Este hombre es el proveedor de esta familia, es una buena persona, no tiene problemas con la ley, el único problema es que no tiene los papeles”.

Por su parte Sandigo, quien es una madre sustituta con el poder notarial para más de 1,500 niños inmigrantes que le permite a su organización cuidarlos y luchar en su nombre, manifestó a Univisión que si el propósito del gobierno fue sembrar el terror, “lo consiguió”.

Para la activista la operación del viernes causa mucho temor en entre trabajadores indocumentados. “La gente está encerrada en sus casas, no salen. Nos comunicamos con ellos a través de mensajes de texto y por las redes sociales. Y a quienes tienen miedo de ir por comida, tenemos voluntarios que se ofrecen para hacerles el supermercado”.

“SI SE MUERE

SE MUERE”

La jefa de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Carla Provost, perteneció a un grupo privado en Facebook en el que supuestamente hicieron bromas racistas sobre inmigrantes y burlas de tono sexual sobre congresistas hispanas, se reveló en el sitio web The Intercept.

El reporte asegura que Provost era parte del grupo privado y que tres meses después de su nombramiento en agosto de 2018 puso un comentario en la página, aunque el portal no revela si la máxima autoridad era un miembro activo cuando se destapó el escándalo el pasado 1 de julio.

El portal de investigaciones ProPublica, que sacó a la luz la existenci del polémico grupo, subrayó desde el primer reporte que miembros activos del CBP y altos mandos del mismo pertenecían al grupo.

Entre los intercambios de mensajes destaca uno en el que los miembros se refirieron en tono de burla a la muerte de un migrante de 16 años que falleció en mayo pasado cuando estaba bajo la custodia de las autoridades federales en Weslaco, Texas.

Entre los textos había uno que decía: “If he dies, he dies” (si se muere, se muere).

Otro de los mensajes alienta a lanzar a las congresistas Alexandría Ocasio-Cortéz y Verónica Escobar comida mexicana en unos textos que contienen además groserías y palabras ofensivas, como imágenes de carácter sexual.

Tras las revelaciones Provost dijo en un comunicado que estas publicaciones en el grupo eran “completamente inapropiadas y contrarias al honor y la integridad” de los agentes de la agencia federal y que los empleados que hubieran violado sus “normas de conducta” sería “responsable” de lo sucedido.

No obstante, la presidenta del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes Bennie Thompson exigió una investigación específica para saber si Provost y el secretario interino del Departamento de Seguridad Interna, Kevin McAleenan, conocían y habían hablado sobre estos comentarios, reportó The Intercept.

En su investigación, el sitio también identificó a figuras prominentes del Sindicato de la Patrulla Fronteriza, entidad que también rechazó el contenido de los mensajes el mismo día que estalló el escándalo.

MEXICO DA LA

ESPALDA A EU

Es oficial, el gobierno mexicano del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le dio la espalda a la última petición migratoria del gobierno de su homólogo Donald Trump.

El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó que México se convierta en un “tercer país seguro” para migrantes que buscan refugio en Estados Unidos tras el endurecimiento del proceso ordenado por el presidente Donald Trump.

“Un tercer país seguro significa que México tramite en territorio mexicano el proceso de asilo para entrar a Estados Unidos. Esto no va a ocurrir con esta norma”, dijo el canciller en conferencia de prensa en Ciudad de México.

El canciller Ebrard criticó que “esta norma lo que quiere decir es una limitación al derecho de asilo con la cual México no está de acuerdo” y rechazó que los migrantes centroamericanos puedan hacer el trámite en territorio mexicano como sí ocurre en Canadá.

El secretario recordó que el establecimiento de México como un país seguro requeriría de un acuerdo bilateral aprobado por el Congreso mexicano y no una norma “unilateral” como la emitida por Washington.

El Gobierno estadunidense reforzó su postura contra la inmigración procedente de Centroamérica al anunciar que impedirá el asilo a los inmigrantes que no lo soliciten antes en un “tercer país seguro”.

“Un extranjero que entre o intente entrar en EU a través de la frontera sur después de no haber solicitado protección en un tercer país fuera de sus países de ciudadanía, nacionalidad o de última residencia legal habitual que hubiese transitado en camino a EU no es apto para asilo”, señaló la nueva orden publicada en el Registro Federal y que entró en vigor ayer martes.

El canciller mexicano dijo que los miles de migrantes que ya se encuentran en el norte de México esperando cita para pedir asilo a Estados Unidos no se verán afectados por esta norma.

“No se podría suspender el derecho de una persona que ya hizo su solicitud de asilo, que son los que están esperando audiencia en México, no se puede cancelar esa audiencia”,expresó Ebrard.

Al ser preguntado sobre qué pasará con los centroamericanos que vayan llegando al norte de México sin haber pedido todavía esa audiencia, Ebrard se limitó a decir “Ya veremos”.

De todas formas, fuentes de la Cancillería recordaron que todos aquellos migrantes que sean rechazados en Estados Unidos por no haber pedido asilo en un tercer país seguro, deberán ser deportados a sus países de origen y no a México.

Sobre el anuncio del aumento de deportaciones hecho por Trump, Ebrard dijo que el Gobierno mexicano no ha detectado ningún “incremento en número de deportados”, aunque alertó que “eso no quiere decir que no pueda ocurrir en los próximos días”.

Por eso, abrió la puerta a realizar una visita a Washington esta semana para mantener una “comunicación directa” con la Casa Blanca si las agendas lo permiten.

“Estamos listos para defender a las y los mexicanos en Estados Unidos”, concluyó Ebrard, quien dijo que los 50 consulados mexicanos están atentos a lo que ocurra en las próximas horas y días.