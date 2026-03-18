Monterrey puede cambiar la historia, afirma el entrenador Sánchez

Monterrey (México), 16 mar (EFE).- El argentino Nicolás Sánchez, entrenador de Monterrey, aseguró que su equipo mantiene la convicción de revertir la serie ante Cruz Azul, pese a la desventaja sufrida en la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. El estratega destacó que su plantel ha demostrado en otras ocasiones una capacidad especial para responder en momentos adversos, particularmente en competiciones internacionales, donde considera que el equipo suele mostrar una versión más competitiva.

Tras caer 2-3 en el primer duelo de la serie, Monterrey llega al compromiso de vuelta con la obligación de ganar, en un escenario que exige concentración total y efectividad frente al arco rival.

Sánchez reconoció que el contexto no es sencillo, sobre todo por las múltiples bajas que afectan al plantel, lo que ha obligado a replantear tanto la alineación como la estrategia de juego. A pesar de ello, el técnico valoró la actitud de los jugadores jóvenes, quienes han asumido la responsabilidad de cubrir las ausencias y han respondido con energía y compromiso en los entrenamientos.

Uno de los golpes más sensibles para el equipo es la ausencia del español Sergio Canales, pieza clave en la generación de juego y referente en el mediocampo regiomontano. El entrenador admitió que la baja de Canales representa un reto importante, pero insistió en que el equipo no puede depender de un solo futbolista y debe apostar por el trabajo colectivo. En ese sentido, destacó la evolución de varios elementos del plantel que han aprovechado la oportunidad para ganar protagonismo en un momento crucial de la temporada.

De cara al partido de vuelta, Sánchez dejó abierta la posibilidad de contar con el francés Anthony Martial, quien podría reaparecer tras superar molestias físicas. Asimismo, el español Óliver Torres y el mexicano Fidel Ambriz se encuentran en la fase final de recuperación, lo que abre una ventana de optimismo en el entorno del equipo.

Por su parte, el delantero montenegrino Uroš Đurđević aseguró que el grupo mantiene la confianza en lograr la remontada, destacando que conocen bien al rival y sus fortalezas.

El atacante señaló que la clave estará en mantener la paciencia durante el encuentro, evitando caer en la desesperación ante la necesidad de marcar goles.

Cruz Azul, por su parte, llega con ventaja y con la etiqueta de favorito, respaldado por un funcionamiento sólido que le permitió imponerse en el primer enfrentamiento.

Sin embargo, en el entorno de Monterrey prevalece la idea de que la serie sigue abierta, especialmente considerando la experiencia del club en este tipo de competiciones internacionales. Los Rayados han construido una reputación importante en la Concacaf, donde han levantado el título en múltiples ocasiones durante los últimos años, consolidándose como uno de los equipos más dominantes de la región.

(c) Agencia EFE