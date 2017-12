Monterrey muestra superioridad y avanza a semifinales de Liga MX

Monterrey.- (Notimex) La superioridad de Rayados de Monterrey sobre Rojinegros del Atlas fue clara y terminó por golearlo 4-1 (6-2 global), para conseguir su boleto a las semifinales del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX. Los goles del encuentro fueron conseguidos por el argentino Rogelio Funes Mori a los 14 minutos, el uruguayo Carlos Sánchez (25) y el colombiano Avilés Hurtado (28, 39), por los de casa, y el también argentino Milton Caraglio (33), por el visitante. Los tapatíos comenzaron a buen ritmo el encuentro y tuvieron llegadas de peligro que no concretaron en los primeros instantes, por lo cual se mantenía el marcador sin movimiento. Ante ello, los de casa reaccionaron y fue el colombiano Dorlan Pabón quien generó la primera inquietante con un tiro de media distancia, pero la pelota se fue por encima del travesaño. A los 14 minutos fue cuando los de casa se pusieron al frente, luego que Hurtado mandó pase al área a Funes Mori, quien conectó de volea para poner el 1-0 en el marcador. Atlas cayó en el desánimo y el local lo aprovechó para ampliar la diferencia a 2-0 a los 25, cuando Sánchez recibió la pelota en los linderos del área y con potente disparo la mandó a las redes. La superioridad de Monterrey fue clara en el cotejo y prueba de ello es que Hurtado se encargó de poner el 3-0 a los 28, a través de un tiro de media distancia, inalcanzable para el portero Miguel Fraga. Los Rojinegros reaccionaron cuatro minutos después, al acercarse en la pizarra a 3-1 a los 33 mediante una anotación de Caraglio a través de un tiro penal. Rayados siguió en la misma tónica y en un tiro libre cobrado por Neri Cardozo desde el lado izquierdo, Fraga chocó con su compañero Jaine Barreiro en la salida y el balón quedó en Hurtado, quien sólo lo empujó para marcar el 4-1 a los 39 minutos. Para la parte complementaria, la historia fue la misma, los de casa fueron inquietantes y prueba de ello es que Neri Cardozo recibió pase largo, se escapó para quedar solo frente al portero de Rojinegros, tiró y el “cancerbero” se aplicó a fondo para enviar a tiro de esquina. Después de ello, el partido bajó de forma considerable de ritmo, los visitantes trataron de acortar distancia en el marcador, pero sus esfuerzos fueron en vano, ya que no concretaron las que tuvieron. Los anfitriones aún buscaron aumentar la diferencia en el marcador, pero este simplemente ya no se movió y finalmente se llevaron la victoria sobre el conjunto jalisciense. El árbitro del encuentro fue Jorge Isaac Rojas, quien amonestó a Daniel Arreola y José Madueña, de Atlas.