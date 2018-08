MISIÓN: Ahorrar para el retiro

Si trabajas para una empresa, es probable que te encuentres bajo el sistema de Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro), que re-tiene en automático 6.5% de tu sueldo para tu pensión. Hay diversas en México, y tú puedes seleccionar con cuál quieres establecerte. Según la CONSAR (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) debes considerar tres factores: quién te ofrece mejores rendimientos, te cobra menos comisiones y tiene una versatilidad de servicios según tus necesidades. Con este análisis puedes aumentar tu pensión total hasta en 30%. Si no tienes idea de en cuál estás o cuánto tienes ahorrado, descarga la aplicación AforeMóvil. Su ventaja es que te permite consultar tu estado de cuenta en línea y hacer aportaciones voluntarias a manera de ahorro domiciliado para incrementar el monto que te corresponderá al llegar a los 65 años. Si eres trabajador independiente, de igual manera puedes darte de alta en Afores y comenzar a ahorrar. Aquí viene la mala noticia, y es que apenas el 10% de la población en México supera los tres sueldos mínimos por jornada, lo que da como resultado un total de Afores muy bajo. No es tan sustancioso como para vivir un retiro cómodo, aun si haces aportaciones voluntarias constantes. Es por eso que la mayoría de los consejeros financieros recomienda seguir contribuyendo a tus Afores, pero complementar tu ahorro con un plan privado de pensión, también llamado Plan Personal de Retiro (PPR), el cual puedes contratar a través de bancos, casas de bolsa y aseguradoras. ¿Cuánto dinero necesito? Por cuestiones de inflación y gastos imprevistos de salud, es difícil saber qué cantidad exacta de capital requerirás tener ahorrado para una vejez cómoda, pero sí puedes darte una idea general con este cálculo: multiplica tu sueldo anual actual por 20; ése es tu número mágico. ¿Por qué? En México la edad de retiro es 65 años y, según estadísticas, puedes vivir dos décadas más. Eso será el mínimo para mantener tu estilo de vida actual, pero si quieres consentirte con viajes o actividades dignas de un retirado y mantenerte al día con el alza de precios, debes considerar aportar más a tu ahorro. Las Afores dan rendimientos bajos porque sus inversiones son de bajo riesgo (así se aseguran de no perder tu dinero) y son un método de ahorro ideal para quienes no tienen un sueldo muy alto ni capacidad de ahorro estable, como los trabajadores independientes, pero para aumentar esa suma prometida, apuesta por movimientos más agresivos, como invertir en la bolsa de valores o en fondos. El plan B Hay una variedad de opciones de ahorro que se adapta a la cantidad y regularidad con que puedes contribuir, pero cuidado, algunas compañías pueden cobrar comisiones si retiras tu dinero antes de los 65 años o incluso podrías perderlo en su totalidad si dejas de abonar lo prometido, por eso, es importante que tengas claro cuál será la movilidad de tu efectivo antes de comprometerte con un programa. No te alarmes, esta estrategia de retención es buena para ti si los términos de la empresa son justos, ya que te fuerza a dejar tu inversión a salvo y a no sacarla cuando te entren las ganas de comprar un coche, por ejemplo. Además, verifica que tengas la opción de heredar tus ahorros a familiares en caso de fallecimiento. Debes tomar en cuenta que tu retiro está pensado para desarrollarse en varias décadas, por lo que no puedes iniciarlo con base en el presente. Es decir, si por ahora puedes ahorrar 3,000 pesos al mes, debes considerar el peor de los escenarios y prever que quizá tu situación no sea la misma en cinco años si perdieras tu trabajo o tuvieras un hijo. Es básico contar con una segunda fuente de ahorro que te permita seguir abonando mientras recuperas tu sueldo, o bien, contratar un plan flexible que no te obligue a depositar cuotas fijas y así te sentirás más libre.