Miguel Bosé elegido como el Mejor Artista Español

En los MTV EMA 2017, la cereza del pastel para un año plenamente exitoso. Considerado por MTV como uno de los ma y o r e s artistas pop españoles, Miguel Bosé se llevó el domingo 12 de noviembre el premio a Mejor Artista Español, esto durante la ceremonia de la edición número 24 de los MTV EMA, que se llevó a cabo en la épica Wembley Arena, en Londres, Inglaterra. Este reconocimiento llega en la recta final de un año que ha estado lleno de triunfos para el intérprete, entre ellos su apabullante gira Estaré, que lo llevó a recorrer medio mundo: Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, República Dominicana, Argentina, Chile, España y, por supuesto, México. A lo largo de esta travesía, que se puede resumir en 66 conciertos durante 9 meses, Miguel Bosé no tuvo más que llenos totales, con los que continuó la celebración de sus 40 años de carrera. Miguel Bosé estará presente en el Festival Viña del Mar 2018 con un show muy especial. “BOSÉ: MTV UNPLUGGED” 1. Nena 2. Como un lobo – con Sasha Sokol 3. No hay ni un corazón que valga la pena – con Pablo Alborán 4. Olvídame tú – con Marco Antonio Solís 5. Dime qué diré (tema inédito) 6. Si tú no vuelves 7. Bambú – con Fonseca 8. Amiga – con Juanes 9. Estaré (tema inédito) 10. Amante Bandido 11. Solo sí – con Benny Ibarra 12. Nada particular – con Alex González y Sergio Vallín de Maná 13. Gulliver – con Natalia Lafourcade, Alex González y Sergio Vallín de Maná 14. Morenamia 15. La Chula – con Ximena Sariñana 16. Te amaré.