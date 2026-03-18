México retrocede en libertad de prensa y queda entre los países con mayores restricciones en América

México descendió cinco posiciones en el Índice Chapultepec y se ubicó en el lugar 18 de 23 países evaluados.

• El país obtuvo 34.9 puntos de 100 posibles, clasificación que indica “alta restricción” para la libertad de prensa.

• Violencia contra periodistas, impunidad y presiones contra medios influyeron en el deterioro de la evaluación.

México registró un deterioro en las condiciones para ejercer el periodismo tras descender cinco posiciones en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa 2025. El informe, difundido por la Sociedad Interamericana de Prensa, ubica al país en el lugar 18 entre 23 naciones de América y el Caribe evaluadas en el estudio.

De acuerdo con el reporte, México obtuvo 34.9 puntos de un máximo de 100, lo que lo coloca dentro de la categoría de “alta restricción” para la libertad de prensa. Además, la calificación representa una caída de 8.6 puntos respecto al año anterior, el descenso más pronunciado desde que el índice comenzó a elaborarse en 2020.

El análisis cubre el periodo comprendido entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025, etapa que coincide con el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Violencia e impunidad continúan afectando al periodismo

El informe señala que uno de los factores más preocupantes para México es la violencia contra periodistas y la limitada respuesta institucional ante estos casos. En la dimensión que mide la actuación del Estado frente a agresiones y crímenes contra comunicadores, el país obtuvo apenas 6.93 puntos de 40 posibles, una de las calificaciones más bajas del estudio.

El documento advierte que, aunque el Estado no participa directamente en los asesinatos de periodistas, no ha logrado garantizar condiciones de seguridad adecuadas para quienes ejercen la labor informativa.

Según datos de la organización Reporteros Sin Fronteras, desde el año 2000 más de 150 periodistas han sido asesinados en México y al menos 28 permanecen desaparecidos, cifras que mantienen al país entre los más peligrosos para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra.

Resultados en otros indicadores

El Índice Chapultepec evalúa distintos aspectos relacionados con la libertad de expresión. En el apartado de “Ciudadanía informada y libre de expresarse”, México obtuvo 8.91 puntos de un máximo de 30, lo que refleja limitaciones en el acceso a la información y en el ejercicio pleno de la expresión pública.

En la dimensión denominada “Control de medios y periodismo”, el país alcanzó 19.06 puntos de 30 posibles, siendo el indicador con el desempeño más favorable dentro de la evaluación general.

El informe también menciona la existencia de presiones legales contra medios críticos, estigmatización pública hacia periodistas y el uso de demandas judiciales como mecanismo para limitar la crítica. En el contexto regional, México se encuentra por debajo de la mayoría de las naciones evaluadas y únicamente supera a Haití, Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela.

En contraste, los países mejor posicionados en el ranking fueron República Dominicana, Chile y Canadá, considerados los entornos más favorables para el ejercicio de la libertad de expresión en el continente.