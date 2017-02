¿MÉXICO FORTALECIDO?

Por: Jessica Woolrich

Twitter: @ JessicaWoolrich

Aun cuando con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, se esperaba que la economía mexicana, y la situación en general de México se viera cruelmente afectada por las constantes amenazas de Trump y sus discrepancias con el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, la realidad es que para sorpresa de muchos, México parece estar entrando en una época de estabilidad, ya que incluso el peso mexicano se ha visto fortalecido en estos últimos días, lo que podría ser una señal de que las medidas tomadas por los mexicanos están teniendo una respuesta positiva en el día a día del país. Pero los beneficios no han terminado ahí, ya que después de que el presidente mexicano cancelara su encuentro con Donald Trump, sus niveles de popularidad respondieron de forma positiva, puesto que en esos momentos Peña Nieto atravesaba por sus niveles más bajos de aceptación por parte del pueblo mexicano, sin embargo su respuesta ante la crisis por la que atraviesan ambas naciones, fue bien recibida por un gran sector de la población, quienes contagiados de un espíritu nacionalista consideran que México tiene grandes posibilidades de salir adelante, y son estos mismos mexicanos quienes se han dado a la tarea de consumir productos nacionales por sobre los extranjeros, para de esta forma buscar impulsar la economía del país, lo que si bien no es una tarea sencilla, si demuestra la intención actual por procurar una mejor situación para México. Pero este no es el único movimiento o respuesta ante la amenaza de Trump que hoy por hoy se promueve en redes sociales, puesto que también se le ha alentado a la población de las zonas fronterizas evitar ir a Estados Unidos para buscar de alguna manera tener un impacto en la economía estadounidense, y demostrar que más allá de las diferencias, son más los lazos que nos unen y es fundamental encontrar el balance para poder llevar una relación de respeto y cooperación que beneficie a ambas naciones, ya que si bien hoy no es el mejor momento para ambas, si es una etapa muy importante en la que los ciudadanos de ambos países comienzan a entender el estrecho vínculo que nos une y de que forma la situación en las dos naciones puede verse afectada si en vez de buscar puentes para unir se sigue fomentando la división. Es por esto que hoy es un momento muy importante para la sana convivencia y el progreso tanto de México, como de Estados Unidos, por lo que esel momento de sacudirnos los problemas y recordar la hermandad que debería de favorecer que Norteamérica se convierta en una verdadera potencia en conjunto, tal y como en su momento sucedió con la Comunidad Europea, que entendieron que juntos SIEMPRE podemos sumar más.