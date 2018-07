México: Diez días perfectos

Puedes dividir tus vacaciones entre la Ciudad de México y la zona de Cancún, Playa del Carmen y Tulum. ¿Deseas tener unas vacaciones divinas? Viaja a México durante 10 días, y divídelos para disfrutar la Ciudad de México, con restaurantes fabulosos, museos, barrios históricos, teatros y compras excelentes, y la zona de playa, con resorts de ensueño, como Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Aquí viví hace muchos años y siempre es como regresar a casa. Pero ha cambiado 180 grados y se ha convertido en una de las grandes capitales del mundo. ¿Qué hacer? ¿Dónde comer? ¿Dónde quedarte? Si no conoces la ciudad, toma un tour general que te muestre todos sus barrios. Hay dos recorridos excelentes en los autobuses del Hop-On Hop-Off, incluyendo paradas en el Centro Histórico con el Zócalo, la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional, el trendy barrio de Polanco (maravillosas tiendas, hoteles de lujo y restaurantes), la Zona Rosa, el Ángel de la Independencia, la Alameda, el Monumento a la Revolución, el castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de Antropología, las colonias Roma y Condesa, etc. ¿Otra opción? Contratar, a través del conserje de tu hotel, un carro con chofer que te lleve en distintas excursiones. Siempre lo hago y vale la pena para conocer todo a tu paso. Las excursiones favoritas: No te pierdas un recorrido por el antiguo barrio de Coyoacán, donde puedes conocer bellos edificios coloniales, calles adoquinadas, la Casa Azul de Frida Kahlo y la casa de León Trotsky. Será un día muy especial. Si te interesa la arqueología, ve a las Pirámides de Teotihuacán. Hay tours que combinan esta visita a la Basílica de la Virgen de Guadalupe.

Si tienes 1 día extra ve a Puebla. ¡Sus museos son maravillosos y es una ciudad divina! La compra de artesanía es fabulosa en el Mercado La Ciudadela. Restaurantes: ¡En la Ciudad de México hay cientos de lugares deliciosos para todos los presupuestos y unos chefs que están haciendo historia! Te encantará Contramar, con mariscos y pescados de altura; el famoso Pujol, del chef Olvera, además de Quintonil y Biko; el Izote, de la chef Patricia Quintana; el Dulce Patria, en el hotel boutique Las Alcobas, de la chef Martha Ortiz; los siempre clásicos San Angel Inn y La Hacienda de los Morales; el Azul Condesa del chef Ricardo Muñoz; Lardo y Rosetta, ambos de la chef Elena Reygadas; el trendy La Docena… Y debo mencionar los deliciosos chilaquiles de Sanborns, en la Casa de los Azulejos del centro. Hoteles: ¡Para todos los estilos y presupuestos! Me encantan el bello Camino Real Polanco, y los cómodos y lujosos The St. Regis Mexico City y J.W. Marriott de Polanco. También son fabulosos el Four Seasons Hotel Mexico, D.F.; el muy cool W Mexico City (ve a su bar a tomar una copa), el clásico y bello Gran Hotel Ciudad de México, el InterContinental Presidente Mexico City y muchos más, además de los estilo boutique como Habita, Condesa DF y Las Alcobas. CANCÚN, PLAYA DEL CARMEN Y TULUM Cancún, con 22 kilómetros (13,75 millas) de playas blancas, de aguas cristalinas, y la cercana zona de la Riviera Maya, a lo largo de la costa del Caribe, en la península de Yucatán, forman parte del territorio de la antigua civilización maya. ¿Qué hacer? ¿Dónde quedarte? Cuando llegues a tu hotel no tendrás que preocuparte de qué hacer, porque es una zona paradisíaca, donde puedes descansar, disfrutar del mar y la piscina, tomar el sol y comer y beber divino. Hay excursiones a pirámides y zonas arqueológicas como Chichén Itzá y Tulum, y también puedes ir a nadar en los misteriosos cenotes, hacer recorridos ecológicos o salir de paseo en barco o yate de lujo. Esta es una zona enorme y bella, y se extiende desde Cancún, Playa del Carmen en la Riviera Maya, y llega a la playa y zona arqueológica de Tulum. Hay infinidad de resorts all inclusive. ¡Dondequiera que te alojes la pasarás de maravilla!