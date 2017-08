México desmiente a Trump: Peña Nieto no lo llamó para felicitarlo

El presidente de Estados Unidos dijo que su homólogo mexicano le llamó y le hizo un cumplido. México.- Según el gobierno mexicano, Trump y Peña Nieto no han conversado desde el encuentro en Alemania durante la cumbre del G20. El gobierno de México informó este lunes que el presidente Enrique Peña Nieto no ha conversado por teléfono recientemente con Donald Trump. Este lunes, el presidente de Estados Unidos dijo que su homólogo mexicano le llamó para comentar que bajó el número de migrantes centroamericanos que llegan a la frontera sur de su país. Fue, según Trump, “el cumplido más alto y una muestra de que la política migratoria de su gobierno favorece también a México”. Pero esa llamada no ocurrió. Los mandatarios no han hablado desde el pasado 7 de julio, cuando se realizó el encuentro del G-20 en Alemania. “Absolutamente”: la respuesta que dio Donald Trump al reunirse con Enrique Peña Nieto cuando le preguntaron si aún quería que México pagara por el muro con EE.UU. Esa vez Peña Nieto y Trump sostuvieron una reunión bilateral y en el encuentro se abordó el tema de la migración irregular, le dijo a BBC Mundo un vocero de la Presidencia de México. “Cuando ocurrió esta conversación no fue telefónica sino en el marco de la reunión bilateral que tuvieron en Hamburgo”, explicó el funcionario. “Compartieron los datos pero entiendo que fue más bien como una mera información estadística, más que una felicitación”. El viernes pasado el presidente Trump dijo que su gobierno ayudó a México con el problema de la migración indocumentada. En un discurso pronunciado en Nueva York, Trump aseguró que sus acciones para endurecer el ingreso de personas a Estados Unidos benefició a su vecino. “De hecho en la frontera sur de México les hicimos un favor, créanme”, aseguró el magnate. “Ya tienen muy poco tráfico porque saben que ya no van a poder escabullirse por la frontera hacia Estados Unidos”. La promesa de Donald Trump de construir un “gran muro” entre México y Estados Unidos ha empeorado la relación entre ambos países. Este lunes Trump repitió el mensaje durante una reunión previa a la presentación de su nuevo jefe de Gabinete, John Kelly, quien hasta la semana pasada era el secretario de Seguridad Nacional. Allí, afirmó el presidente, “lo que ha hecho [Kelly] fue nada menos que milagroso. Como saben, la frontera era un problema tremendo”. Y es que en los últimos meses bajó el número de personas detenidas sin documentos en la frontera con México. Organizaciones civiles dicen que esto se debe a que muchos migrantes deciden quedarse en México. Trump, sin embargo, interpretó el número como resultado de sus acciones de gobierno. “Incluso el presidente de México me llamó. Dijeron que en su frontera sur muy pocas personas llegan ya porque saben que no van a cruzar nuestra frontera”. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que Peña Nieto le dijo a Trump que el número de repatriaciones de mexicanos desde Estados Unidos disminuyó 31% hasta junio pasado. Y en ese semestre también se redujo la migración proveniente de Centroamérica. Las capturas de migrantes bajaron 47% en comparación con el mismo período del año pasado.