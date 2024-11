México contra Honduras próximo 15 noviembre encuentro Concacaf

Este encuentro no solo es importante para los puntos y clasificación, sino también para el orgullo y rivalidad histórica que existe entre estos dos equipos. México llega a este partido con el objetivo de mantener su dominio en la zona de la CONCACAF, pero la selección enfrenta un momento de transición tras la llegada de su nuevo entrenador, Jaime Lozano. Tras la Copa Oro, el técnico ha estado afinando detalles y trabajando en la cohesión del equipo, buscando una identidad sólida que le permita enfrentar a rivales fuertes con mayor confianza y estrategia. Este partido contra Honduras será una oportunidad clave para demostrar el progreso y medir la capacidad del equipo bajo su mando. Para Honduras, enfrentarse a México representa un desafío y una motivación. La selección hondureña, dirigida por Reinaldo Rueda, ha tenido un desempeño irregular en sus últimas competencias, pero se mantiene con la intención de consolidarse como uno de los equipos fuertes de la región. Jugar contra México no solo es una prueba, sino también una oportunidad para demostrar que pueden competir al nivel de las mejores selecciones de CONCACAF y cambiar la narrativa que los ha mantenido en posiciones secundarias en torneos recientes. Javier Aguirre alista la convocatoria del partido de México vs. Honduras en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League y definió a los jugadores que militan fuera del país. Un aspecto a destacar es que este enfrentamiento será la primera de dos ocasiones en las que estos equipos se enfrentarán en esta fase de la Liga de Naciones. México y Honduras se volverán a ver las caras en el partido de vuelta el 21 de noviembre, lo que añade un factor estratégico interesante. Ambos equipos saben que cualquier ventaja obtenida en el primer encuentro será crucial para el segundo, donde los ajustes y el análisis de errores jugarán un rol determinante en el desenlace final. La selección mexicana contará con jugadores clave que han destacado en las ligas internacionales, como Hirving Lozano y Edson Álvarez, quienes aportan experiencia y liderazgo al equipo. La combinación de jóvenes promesas y jugadores experimentados es una de las apuestas de Lozano para lograr un equipo balanceado y competitivo. Su rendimiento en este partido será observado de cerca, ya que son figuras que representan el futuro inmediato de la selección mexicana y su proyección hacia torneos internacionales de mayor envergadura.

Por otro lado, Honduras buscará hacer valer su juego físico y su disciplina táctica para contrarrestar el estilo de México. Rueda ha trabajado en una defensa sólida y en la capacidad de aprovechar las jugadas de contragolpe, sabiendo que México suele proponer el juego y tomar la iniciativa. Jugadores como Romell Quioto y Alberth Elis son elementos ofensivos que pueden causar problemas a la defensa mexicana si logran encontrar espacios para explotar su velocidad y habilidad. La sede del partido, el Estadio Azteca, será otro factor a tener en cuenta. México jugará con la ventaja de estar en casa y contar con el apoyo de su afición, que siempre representa un factor de presión para los rivales. Para Honduras, el reto será mantener la calma y evitar que la atmósfera del Azteca afecte su desempeño. Además, la altura de la Ciudad de México puede ser un desafío físico adicional, aunque los jugadores hondureños ya están familiarizados con las exigencias de jugar en estas condiciones. Este partido también será una prueba para los porteros de ambas selecciones. En el caso de México, Guillermo Ochoa sigue siendo el guardián confiable de la portería, y su experiencia en partidos cruciales lo convierte en un pilar para el equipo. Del lado hondureño, el arquero Buba López ha demostrado su habilidad en la defensa del arco, y su actuación será fundamental para mantener a raya los ataques de la selección mexicana.

La Liga de Naciones de la CONCACAF cobra cada vez mayor importancia en el ámbito regional, ya que no solo representa una competencia formal para las selecciones, sino también una oportunidad para prepararse de cara a la próxima Copa Oro y las eliminatorias mundialistas. Para México y Honduras, un buen desempeño en este torneo es vital para ganar confianza y consolidar sus respectivos proyectos de cara al futuro. Además, los puntos obtenidos en este torneo pueden influir en el ranking de la FIFA, lo cual es relevante para futuras competiciones internacionales.

El enfrentamiento entre México y Honduras el 15 de noviembre promete ser un partido intenso, lleno de emoción y estrategia, en el que ambos equipos buscarán no solo la victoria, sino también consolidar sus respectivos estilos de juego y afianzar sus proyectos. Para los aficionados de ambos países, este partido será una oportunidad de disfrutar un duelo de alto nivel en el fútbol regional, donde el orgullo y la pasión estarán tan presentes como el deseo de obtener los tres puntos. Como ya había adelantado hace unos días nuestro reportero Gibrán Araige, Julián Quiñones iba a ser uno de los regresos, a la par que Hirving ‘Chucky’ Lozano y Santiago Giménez no estarían por lesión.

Esta información se ha confirmado por el insider de TUDN en la Selección Mexicana, quien señaló que ya están los ochos jugadores restantes que se sumarán a Quiñones desde fuera de México. CONVOCADOS DEL EXTRANJERO PARA EL MÉXICO VS. HONDURAS

Gibrán Araige adelanta que a excepción de Alex Padilla, portero del Athletic Club, así como de Julián Araujo del Bournemouth, ambos por decisión técnica, el Tri contará con lo mejor del extranjero. Los convocados que se unirán al mayor grupo que milita en la Liga MX y que se conocerá esta misma semana son: Guillermo Ochoa, César Montes,

Johan Vazquez, Rodrigo Huescas,Edson Álvarez, Luis Gerardo Chávez, Orbelín Pineda, Julián Quiñones,Raúl Jiménez

El México vs. Honduras tiene boletos agotados para la ida en suelo centroamericano el 15 de noviembre, mientras que la vuelta será el martes 19 de noviembre en el Nemesio Diez de Toluca.