México cae 2-1 con Irán y queda eliminado del Mundial Sub 17

La Selección Mexicana de Futbol Sub 17 recibió dos goles en 11 minutos y, aunque luchó hasta el final, falló en su intento y quedó eliminado en los octavos de final de la Copa del Mundo de la especialidad India 2017, al caer 2-1 con Irán. M o h a m m a d Sharifi, al minuto siete de penalti, y Allahyar Sayyad, al 11, consiguieron las anotaciones del triunfo iraní, mientras que Roberto de la Rosa, al 37, descontó por México, en juego que se realizó en el estadio Pandit Jawaharlal Nehru de la ciudad de Goa. Así terminó el sueño de la representación mexicana para lograr su tercer título del mundo de la categoría, en un torneo donde se luchó, pero el equipo volverá a casa sin triunfos, con dos empates y dos derrotas tras cuatro encuentros. Parecía un juego disparejo entre Irán, uno de los mejores equipos de la primera ronda, y el de menor puntuación en la fase de grupos, y los asiáticos pronto lo confirmaron al adelantarse en el marcador en 11 minutos para el olvido del Tri. Un penalti que cometió Adrián Vázquez fue aprovechado por Sharifi, quien venció a César López, y apenas cuatro minutos después la zaga mexicana no rechazó un balón y en los linderos del área Sayyad aprovechó que el portero estaba adelantado para el 2-0. Los pupilos de Mario Arteaga tuvieron que remar contra corriente y pasados los primeros 20 minutos de juego ya se habían acomodado en la cancha y dominaban el balón, con Diego Lainez como su hombre más peligroso. Pero esa obligación de ir al frente hizo que la Selección Mexicana dejara espacios que casi le cuestan el tercer gol, aunque los iraníes no tuvieron la puntería fina. Antes de finalizar la primera parte, Lainez recibió el esférico dentro del área y sacó zurdazo potente que rechazó el portero, el balón quedó en los botines de De la Rosa y disparó con la derecha para acortar distancias e irse así al descanso. México insistió en la segunda parte y buscó crear peligro en la meta r i v a l , choque de ida y vuelta donde estuvo c e r c a d e l empate, prim e r o con un disparo de Lainez y después con otro de Jairo Torres, el segundo que se estrelló en el poste. Irse al ataque provocó que el “Tri” dejara espacios que Irán estuvo cerca de aprovechar, pero el portero César López tuvo atinadas intervenciones para evitar el gol. El árbitro agregó seis minutos al final, y aunque el seleccionado mexicano luchó hasta el final, no pudo y se consumó su fracaso mundialista. El árbitro del encuentro fue el inglés Anthonhy Taylor, quien tuvo una labor aceptable. Mostró cartón amarillo a los iraníes Mohammad Ghaderi, Younes Delfi, Allahyar Sayyad y Ali Davaran. Alineaciones: Irán.- Ali Gholam, Ali Satavi, Ahmad Jalali, Majid Nasiri, Taha Sharia-ti, Ali Dava-ran (Amir Esma-eil, 62), Amir-hossein Hosseinzadeh (Amir Khoda, 84), Mohammad Sharifi, Mohammad Ghaderi, Allahyar Sayyad y Younes Delfi (Vahid Namdari, 86). DT Chamanian Abbas. México.- César López, Adrián Vázquez (Deivoon Magaña, 67), Carlos Robles, Luis Olivas, Raúl Sandoval, Luis Gamiz, Alexis Gutiérrez (Andrés Pérez, 77), Diego Lainez, Jairo Torres, Daniel López (César Huerta, 59) y Roberto de la Rosa. DT Mario Arteaga.