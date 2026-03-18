México alerta de las repercusiones globales del conflicto bélico en Oriente Medio

(EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó este viernes el llamamiento conjunto de México, Colombia y Brasil para exigir un alto el fuego en Oriente Medio y promover una solución diplomática al advertir que está «afectando a todo el mundo», en medio de la escalada bélica que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán. Fue una iniciativa del presidente (colombiano, Gustavo) Petro de invitar a varios países de América Latina, incluso de Europa para hacer un llamado a la paz y el cese al fuego», afirmó en su conferencia de prensa diaria desde Colima, oeste de México.

Los gobiernos de los tres países latinoamericanos lanzaron este viernes un comunicado conjunto donde pidieron un alto el fuego inmediato como primer paso para iniciar negociaciones de paz, cuando se cumplen el sábado dos semanas de la ofensiva militar lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán, que ha respondido con ataques en distintos puntos de la región.

Sheinbaum subrayó que el objetivo es impulsar soluciones diplomáticas ante un conflicto que ya tiene repercusiones globales.

«Y que se utilicen las vías diplomáticas para resolver el conflicto actual que no solamente afecta al Medio Oriente, sino por las características de la zona, pues está afectando a todo el mundo. El precio del petróleo regresó ayer a 100 dólares el barril», señaló.

La presidenta añadió que el aumento del precio del crudo tiene efectos directos en países que dependen de las importaciones de energía.

El pronunciamiento, según indicó, refleja una postura compartida por los gobiernos de México, Colombia y Brasil.

La mandataria también enmarcó el comunicado en los principios históricos de la política exterior mexicana, que priorizan la solución pacífica de controversias y la promoción del diálogo internacional.

«Está en el marco de los principios de política exterior de México y es muy importante, creo, que (salga) desde América Latina, que es una región de paz. Y en este marco este comunicado es muy importante», concluyó.

La guerra en Irán comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron bombardeos contra instalaciones militares y complejos gubernamentales en Teherán y otras ciudades. Irán respondió con ataques con misiles y drones contra Israel y varios países árabes vecinos, lo que amplió el alcance del conflicto.

Según cifras preliminares, los ataques han dejado más de 1.300 muertos en Irán, al menos diez en Israel y 14 militares estadounidenses fallecidos en distintos países por los ataques iraníes. EFE.