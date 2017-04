México actuará contra EU si viola tratados, advierte Luis Videgaray

En caso de que Estados Unidos avance la continuación de la construcción de un muro fronterizo, y de violaciones a tratados limítrofes o ambientales, México actuará y agotará todas las instancias. MÉXICO.- En caso de que Estados Unidos avance la continuación de la construcción de un muro fronterizo, y de violaciones a tratados limítrofes o ambientales, México actuará de manera oportuna y agotará todas las instancias, incluidas las de ese país y las internacionales, advirtió el canciller Luis Videgaray Caso. Durante su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, sostuvo que bajo ningún escenario México contribuirá con recursos económicos a una acción de esa naturaleza, pues la continuación de dicha barrera física es un acto que “nos parece profundamente inamistoso, es un acto hostil y que difícilmente cumplirá con los objetivos que se plantea”. Asimismo, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) refirió que la acción “no solamente es una acción agraviante, sino que francamente es una mala idea”. “Reconocemos en Estados Unidos un país soberano, como lo es México, pero esto no implica que si en la construcción del muro o de cualquier otra cosa, y Estados Unidos viola tratados, no vayamos a actuar”, sostuvo. El funcionario federal aseveró además que el muro “no es parte de una discusión bilateral, ni debe serlo; los mexicanos no debemos ser parte de esa discusión” de algo que “nos agravia” y que es un desperdicio de recursos. Aunque reconoció que México carece de capacidad jurídica para combatir la construcción del muro o de cualquier otro elemento de infraestructura o barrera física en territorio estadounidense, ello no implica que no se tenga capacidad si ese proyecto “tiene consecuencias que puedan violar elementos” del derecho internacional. En ese sentido, precisó que algunas de las violaciones en las que podrían incurrir son la distribución equitativa del agua de los ríos Bravo y Colorado, que son para uso de los dos países; la protección contra inundaciones de las tierras binacionales, la solución al saneamiento ambiental fronterizo y problemas de calidad del agua, así como la preservación de los ríos, entre otras. En materia de derechos humanos, podrían violarse aquellos referentes a la propiedad privada, a la cultura, y a la no discriminación. “En virtud de que la construcción no ha ocurrido, y de que no tenemos ni siquiera los planes, el trazo, y las características materiales, cualquier intento de acción jurídica, carecería de elementos probatorios en este momento”, afirmó el canciller. “Eso no quiere decir que no estemos preparando la defensa jurídica, estamos destinando una cantidad muy importante de recursos humanos de la cancillería para prepararnos ante los diferentes escenarios, incluyendo la revisión de todos y cada uno de los tratados internacionales, empezando por el Tratado de Guadalupe”, agregó. Videgaray Caso insistió en que “no nos vamos a quedar de brazos cruzados, rechazamos este acto no amistoso, pero lo tenemos que rechazar más allá de los pronunciamientos políticos, con acciones jurídicas, y capacidad probatoria ante las instancias internacionales”.