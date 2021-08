Mexicanos reviven miedo por tercera ola de COVID-19 pese a vacunación

La tercera ola que azota a México impulsada por la variante delta mantiene en vilo a la población, que revive el miedo por los contagios, la saturación de algunos hospitales y la muerte de seres queridos, mientras el Gobierno trabaja contra reloj para acelerar la vacunación contra el COVID-19. “Creo que estamos en un momento muy riesgoso porque quizá la gente también por esto de la vacunación ha dejado de cuidarse un poco“, dijo este martes Aldo Álvarez, un hombre que este martes completó su esquema de vacunación con la segunda dosis de AstraZeneca en Ciudad de México. La vacunación ha sido el estandarte del Gobierno de México, que ha insistido que esta tiene un efecto muy protector y, en palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, “salva vidas”. “Muy importante en reducir sobre todo las formas más graves de la enfermedad COVID-19, aquellas situaciones que hacen que las personas necesiten hospitalizarse”, repitió este martes Hugo López-Gatell, encargado de la gestión de la pandemia en México.

Para las autoridades sanitarias, gracias a la vacunación de los más mayores, la mortalidad de esta ola es un 77 por ciento menor a la del primer pico de julio de 2020 y un 87 por ciento al segundo pico de enero pasado. Es por ello que en las últimas semanas han hecho un esfuerzo por acelerar la inoculación y hasta hoy aseguran haber vacunado al menos con una dosis a 48 millones de los 126 millones de personas que habitan en el país. No obstante, México acumula 2.9 millones de contagios confirmados y 241.300 fallecimientos, la cuarta cifra más alta del mundo tras Estados Unidos, Brasil y la India.

Llenan hospitales

La Ciudad de México ha empezado a ver los efectos de esta nueva ola de contagios, pues aunque la semana pasada ya inició la vacunación en mayores de 18 años, esto no ha influido demasiado en evitar que se llenen los hospitales.

No obstante, López-Gatell aseguró que el 97 por ciento de los hospitalizados de COVID-19 durante la actual tercera ola de contagios no están vacunados.

“El 97 por ciento de las personas que hoy están hospitalizadas por COVID-19 no se vacunaron. El 3 por ciento restante son personas que tienen alguna enfermedad que causa una inmunodepresión importante y posiblemente esto está contribuyendo a que no tenga toda la efectividad la vacuna”, dijo. Beatriz Silvano tiene a su mamá de 48 años ingresada desde el 29 de julio en el Hospital de los Venados de la Ciudad de México. Aunque su madre ya estaba vacunada con una primera dosis de AstraZeneca no pudo evitar que el virus la obligara a internarse en este nosocomio.

“Tenía una dosis de vacuna de AstraZeneca. A principios de julio se la pusieron pero dicen los doctores que una sola dosis no ayuda mucho”, lamentó. Hoy su madre, quien es su único pilar junto con su hermano, lucha por su vida pues de sus dos pulmones, “nada más el 10 por ciento le está funcionando”, afirmó y aseguró que los doctores le han dicho que lo único que podría salvarla ahora “es un milagro”. La amenaza en la escalada de contagios es evidente. Tan es así que este martes, Hugo López-Gatell anunció que se está iniciando un nuevo proceso de reconversión de hospitales para atender el COVID-19, tal como ocurrió en la primera oleada, en marzo de 2020.

Actualmente, la ocupación media de camas generales en los hospitales mexicanos es del 48 por ciento y del 39 por ciento para camas de terapia intensiva, mientras varios territorios tienen una elevada hospitalización, como la Ciudad de México, donde está ocupado el 76 por ciento de las camas. Asimismo, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su Gobierno contempla suministrar vacunas a niños y jóvenes que requieran de una protección especial y reiteró su meta de que para octubre toda la población mayor de 18 años esté vacunada al menos con una dosis.