Mexicano el “Pollo” Briseño entre los más destacados del futbol de Portugal

Lisboa.- (Notimex) El defensa mexicano Antonio “Pollo” Briseño fue seleccionado como parte del “11 ideal” de la fecha siete de la Primeira Liga de Portugal, donde ha participado en todos los encuentros con el club Feirense. Las buenas actuaciones de Briseño con su equipo no han pasado desapercibidas, este martes la página oficial de la Liga lusitana publicó el equipo conformado por los 11 jugadores que mejor desempeño mostraron du- rante la jornada fecha. El zaguero canterano del Atlas de Guadalajara y campeón del mundo con México en la categoría sub 17 ha participado en los siete encuentros disputando todos los minutos, con apenas tres goles en contra, incluso marcando uno, lo que le permite al Feirense mantenerse alejado de la quema del descenso. Durante la fecha siete, Feirense empató sin goles frente al visitante Belenenses, en una actuación completa de Briseño, quien completó los 90 minutos del cotejo y ganó todos sus duelos individuales. Briseño está en su segunda temporada con Feirense de Portugal y en el balompié europeo, pero aún no ha sido tomado en cuenta para integrar parte de la selección nacional mexicana. El “11 ideal” de la fecha siete de la Primeira Liga de Portugal lo conforman: Joel Pereira, André André, Hildeberto Pereira, Ricardo Guedes (Vitoria FC), Antonio Briseño (Feirense), Rubén Dias, Harris Seferovic (SL Benfica), Kalindi de Souza (Nacional), Ricardo Horta (SC Braga), Wilson Manafá y Shoya Nakajima (Portimonense).