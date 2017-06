Mérida pionera en emprender ante cambio climático

México.- (Notimex) En poco tiempo, Mérida ha demostrado con sus acciones que es pionera en tomar medidas para hacer frente al cambio climático, afirmó la directora para América Latina y México de The Climate Reality Project, Beatriz Bugeda Bernal. Al reunirse con el alcalde de Mérida, Yucatán, Mauricio Vila Dosal, y la directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable, Sayda Rodríguez Gómez, destacó que muestra de lo anterior son los avances que se han realizado en esta ciudad en poco tiempo. En compañía de la directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable, Sayda Rodríguez Gómez, la representante de The Climate Reality Project conoció las acciones emprendidas por el Ayuntamiento de Mérida en torno a uno de sus ejes de gobierno como es la sustentabilidad. “Estamos gratamente sorprendidos de todo lo que se ha logrado en la capital yucateca en tan poco tiempo”, expresó, luego de conocer que Mérida es una de las dos ciudades de México, junto a Guadalajara, Jalisco, en contar con un inventario de gases de efecto invernadero. Asimismo, tuvo concimiento de los avances del Plan Municipal de Infraestructura Verde, del programa de Gestión de Espacios Públicos, la instalación de la Junta de Gobierno del Organismo Público Municipal de Operación y Administración de la Reserva Ecológica de Cuxtal y el fomento al uso de la bicicleta entre otras acciones. Subrayó que Mérida se ha posicionado ya como impulsora del cuidado ambiental en México y que la agrupación que encabeza busca hacer alianzas con los gobiernos municipales y otras instituciones que han demostrado interés en reforzar programas en torno al cambio climático. Durante la reunión, el alcalde Mauricio Vila comentó que Mérida fue recientemente incluida en el Pacto Global de Alcaldes para el Clima y la Energía. Como resultado de ello, la capital yucateca podrá ser una de las ciudades iberoamericanas con mejores oportunidades para recibir recursos técnicos, tanto para proyectos de desarrollo de energía renovable, como para planes locales en materia de clima y energía. Lo anterior significa que podrá contribuir a que se alcancen las metas nacionales incluidas en la Ley General del Cambio Climático, como la reducción de 30 por ciento de las emisiones de carbono al año 2020 y la reducción de 50 por ciento de las emisiones al año 2050 en relación con las emitidas al año 2000.ßß The Climate Reality Project es una organización internacional fundada en 2006 por Al Gore, quien fue vicepresidente de Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz. Cuenta con 10 sedes oficiales: Australia, Indonesia, India, Sudáfrica, Europa Central, España, Reino Unido, Brasil, Canadá y México.