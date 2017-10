Mérida disfruta a Paulina Rubio y Beto Cuevas en concierto de 90’s

México.- (Notimex) Mérida apadrinó y recibió con los brazos abiertos al cantante Beto Cuevas, en su primera presentación como parte del 90’s Pop Tour, donde también sorprendió la presencia de Paulina Rubio como invitada especial. En el Coliseo Yucatán, frente a más de ocho mil personas, OV7, Fey, JNS, Caló, Litzy, The Sacados, Pablo Ruiz e Iran Castillo, compartieron alrededor de 50 éxitos durante cuatro horas continuas. Entre los temas que interpretó el cantante chileno estuvieron “Día cero”, “Fuera de mí”, a dueto con Litzy; “Mentira” con OV7; “Tejedores de ilusión”, “Vuelvo”, con Maya y María Karunna de Caló; “Aquí”, con Ari, Oscar y Darío de The Sacados y “El duelo”, junto con todos los integrantes de este tour. “Hacía bastante tiempo que no venía a tocar a Mérida, llegar a un escenario, a un proyecto como este, y con la energía y buena onda que hay, con el positivismo de todos, es muy agradable subirse a este concepto de esa manera” comentó mediante un comunicado. Cerca de la medianoche, las luces del escenario se apagaron para hacer sonar los primeros acordes del tema “Lo haré por ti”, al mismo tiempo de que el nombre de “La Chica Dorada” aparecía en las pantallas. Posteriormente, Ari y Óscar subieron al escenario para cantar junto a la intérprete el tema “Ni una sola palabra” y después el éxito “Mío”, con el que finalizó su participación dentro del 90’s Pop Tour. “Vengo a un proyecto muy exitoso que se ha presentado en todas partes y estoy muy ilusionada de poder compartir con ellos con su energía, pero sobre todo con su ‘power'”, mencionó Paulina Rubio.