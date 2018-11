Médicos extraen un insólito objeto del esófago de joven

Share on Twitter

Share on Facebook

Durante una juerga un año antes apostó con sus amigos y terminó con una cuchara atorada en el esófago. CHINA.- Un insólito objeto extrajeron médicos chinos del esófago de un joven en la ciudad de Urumchi, región de Sinkiang: una cuchara de 20 centímetros. De acuerdo a un comunicado emitido por el Hospital de Sinkiang, el paciente Zhang llegó con dolor en el pecho y dificultad para respirar tras recibir un golpe en el pecho. Los médicos le realizaron diversos estudios, teniendo como resultado una pieza de metal atorada en el esófago del joven de aproximadamente 20 años de edad: se trataba de la cuchara. El paciente admitió que un año antes, durante una borrachera, hizo una apuesta con sus amigos y terminó tragándose la cuchara, pero como no notó molestias, no acudió al médico para retirarla; hasta que recibió un golpe en el pecho y comenzó a sentir dolor. La cuchara de gran tamaño ponía en peligro la vida de Zhang, así que los doctores optaron por extraerla. Finalmente el día 22 de octubre tres médicos aplicaron anestesia general al joven y durante dos horas trabajaron juntos para sacar la cuchara sin causar daños en los órganos del paciente, pues corría el riesgo de sufrir perforaciones, hemorragias, desgarres o infecciones. Luego de que la cuchara fuera extraída con éxito, Zhang permaneció dos días en el hospital y actualmente se recupera sin dificultades. Los médicos señalaron que nunca habían visto un caso similar y recomendaron a la población a no ser impulsivos y realizar acciones que podrían causar daños a sí mismo.