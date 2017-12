Me gustaría retirarme en el Cruz Azul: JESÚS CORONA

México.- (Notimex) El portero José de Jesús Corona aseguró que su objetivo es el de mantenerse en las filas de Cruz Azul, además que descartó haber tenido contacto con alguien de Guadalajara, equipo del cual se asegura busca sus servicios para el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX de futbol. “Es uno de mis objetivos, el permanecer en la institución. Me gustaría colgar los guantes en Cruz Azul”, dijo de manera tajante. Aceptó que para él “es un halago que una institución como Chivas se fije en mi trabajo. Ahora me debo a Cruz Azul y estoy tranquilo porque tengo contrato todavía”. “Claro que no depende al 100 por ciento de mí, depende de las directivas también. En lo personal no ha habido ningún acercamiento. Sé que si hubiera alguno me lo haría saber la directiva de mi equipo”, sentenció.