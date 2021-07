“Me casaría contigo, te amo” J Balvin se le declaró a Ricky Martín ¿Por qué?

El famoso cantante latino J Balvin ¿le propuso matrimonio a Ricky Martin?, ¿le declaró su amor?, así lo demostró en un comentario de instagram sobre una publicación del intérprete “Living la vida loca”.

Ayer por la tarde Ricky Martin, por medio de un post desde su perfil de Instagram, manifestó su postura en contra de la violencia y discriminación que algunas personas manifestaron en su contra, y en repudio de la comunidad LGBT.

El guapo cantante, publicó unas imágenes donde se le ve con uñas pintadas y largas, además de un emotivo y reflexivo texto en favor de los gay, lesbianas, transexuales, entre otros. Tras la publicación, Ricky recibió miles de comentarios apoyándolo, tanto de celebridades, como de sus seguidores; pero uno destacó entre todos.

Se trata de J Balvin, quien no sólo manifestó su apoyo, sino que dijo que ¡se casaría con él! y que ¡lo amaba!, lo que generó miles de reacciones entre los internautas. se celebró el Día Internacional del Orgullo LGBT+, por ello Ricky Martin decidió aprovechar la ocasión y responder a los comentarios homofóbicos que recibió tras mostrar varias fotografías junto a su esposo, Jwan Yosef.

«Hace una semana subí unas fotos junto a mi esposo para una edición especial de la revista Cap 74024. Para ambos fue una experiencia maravillosa y una manera de celebrar nuestro orgullo», dijo el cantante latino.

Destacó que tras la publicación de las imágenes con su pareja, no esperaba «que un gran número de personas decidieran dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva».

«No es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje qué hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser», subrayó. Agregó que el «miedo ya no me paraliza, por el contrario, me da mucha más fuerza y me empuja a seguir trabajando por el bienestar de millones de personas que sufren todos los días a causa de la falta de aceptación».

Ante esta situación J Balvin, aprovechó el momento para mostrar su apoyo, darle unas palabras de amor, y decirle que lo ama.

“Tú eres el hombre más especial del mundo, yo me casaría contigo! Te amo”, escribió J Balvin en la publicación de Ricky Martin.

¿Acaso no fue un bello mensaje? J Balvin se solidarizó con Ricky Martin, y su público enloqueció de ternura.