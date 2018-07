Mbappé donará sus ganancias del Mundial a una obra de caridad

Share on Twitter

Share on Facebook

Por lo general, la filantropía suele f u n c i o – nar de la siguiente manera: la gente hace dinero, envejecen, hacen algo más de dinero, se encargan de cubrir todas las necesidades de sus familiares y seres queridos y luego, algunos años más tarde, se dan cuenta que tienen suficiente para vivir con tranquilidad y a la vez dar parte de su dinero a otros. Kylian Mbappé, joven estrella del PSG y la selección de Francia, no está interesado en seguir esa ruta. Por lo contrario, el chico de apenas 19 años ha decidido donar el 100% de sus ganancias en el Mundial de Rusia 2018, equivalente a unos $350.000. Sí, no leyó mal. Todo ese dinero irá directamente a Premiers de Cordée, obra de caridad elegida por el francés. Los fondos ayudarán a niños hospitalizados y con discapacidades para que sean capaces de jugar al fútbol. Mbappé, por quien el Mónaco recibió más de 180 millones de euros por su traspaso al PSG, le ha dado al mundo una lección de vida con apenas 19 años y ha dejado además: “se recibe mucho más dando, que recibiendo”.