¡Más sorpresas! Sebastián Córdova promete más festejos al estilo Cuauh

Luego de estrenar el número diez con un gol ante el Atlas del Guadalajara en su regreso a la Liga MX tras participar con la Selección Mexicana en Tokio 2020, el mediocampista del Club América, Sebastián Córdova, aseguró que tiene preparado seguir con los festejos en honor al ídolo azulcrema, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

En entrevista para TUDN, Córdova volvió a dejar en claro la responsabilidad que asume al portar el dorsal número diez en el Club América, además de sus objetivos con el equipo y la propia Selección Mexicana, apuntando a disputar el Mundial de Qatar en el 2022.

Córdova aclaró que el motivo por el cual festeja como el Cuauh es solamente para rendirle tributo a quien fue su ídolo, por lo que las celebraciones deben ser especiales y en momentos indicados, ante rivales que ‘provoquen’ realizarlos.

«Es mexicano, fue también el que me marcó más en mi infancia, el que más veía cuando jugaba el América, es un honor. No soy mucho de estarme metiendo a ver que dicen, lo hago por hacerle honor a Cuauhtémoc Blanco, fue un gran 10. Hay otros dos que he visto, estamos viendo para cuando y con qué rival, a ver como se presta. Depende mucho del rival y el partido”, lanzó Córdova.

Córdova aceptó que portar el diez era un deseo personal, pues el número tiene mucho significado para él dentro del fútbol y quiere escribir su propia historia en el club para ser recordado de buena forma con este dorsal.

«En mi casa no eran mucho del futbol y se les fue dando. El 10 representa mucho para mí, es algo que quería, lo tengo, quiero hacer mi historia y ponerme en alto también con ese número», acotó.

El mexicano habló sobre el objetivo cumplido de traer una medalla de su participación en Tokio 2020, asegurando que desde que concentró con el TRI para recuperarse de una lesión que lo aquejaba, él tenía claro que tenía que destacar en la Selección Olímpica, sin importar el poco descanso que tendría en este verano, destacando la mentalidad de todo el grupo, pues todos trabajaron para lograr el mismo objetivo.

Córdova no se relaja y está consciente de que tiene que seguir trabajando fuerte para ser considerado por el seleccionador de México, Gerardo Martino, pues tiene pensado disputar las Eliminatorias y el mismo Mundial de Qatar en el invierno del 2022.

«Seguir chingándole, si no trabajas bien acá no puedes estar allá. Uno hace bien las cosas en la cancha y solito llegan las cosas», sentenció.