Más de 15 millones se han registrado Récord de votantes en comicios de noviembre

Dallas, Tx.- Hasta el lunes pasado, 15 millones 698 mil 626 personas se habían registrado para votar en las elecciones llamadas de medio término, lo que significó un nuevo récord, según la oficina del Secretario de Estado. Pero muchas personas que enviaron sus solicitudes para registrarse no lo ven reflejado en la base de datos “¿Estoy registrado?” por el Estado. Autoridades estatales pidieron a los nuevos electores no preocuparse, siempre que haya completado, firmado y sellado su solicitud a más tardar (ayer) martes, ya que estará registrado para votar, afirmó Sam Taylor, director de comunicaciones de la Secretaría de Estado. Debe recibir su certificado de registro de votante por correo dentro de 30 días. Cada temporada de elecciones a medida que se acerca la fecha límite, los registradores de votantes del condado…se cierran con los formularios de registro de último minuto. Texas es uno de los 12 estados que no permite el registro en línea, por lo que el personal de elecciones del condado debe ingresar manualmente las solicitudes en línea. El proceso puede demorar una semana o más después de recibir la solicitud. El administrador de las elecciones del condado de Denton, Frank Phillips, dijo que contrató a 10 miembros del personal temporal para ayudar con la sobrecarga. “Es muy laborioso”, apuntó. “Sólo toma entre tres y cinco minutos para ingresar en cada aplicación, pero hemos recibido miles recientemente que aún tenemos que hacer”. Phillips reconoció que su personal todavía podría estar ingresando en las solicitudes a través de una votación temprana, que comienza el 22 de octubre. Si los residentes intentan votar antes y no parecen estar registrados, dijo que todavía pueden votar y que los funcionarios llamarán a la oficina de elecciones del Condado de Denton para verificar su estado.

DALLAS AVENTAJA Bruce Sherbet, administrador de elecciones del condado de Collin, dijo que contrató a 20 empleados temporales el mes pasado. “No hay forma de que podamos hacerlo solo con nuestro personal normal”, indicó. “Las últimas dos semanas han sido una locura, y las cosas han estado viniendo pesadas y rápidas”. Taylor informó que la oficina del Secretario de Estado, el principal administrador de elecciones, espera que el total de votantes registrados en todo el estado supere los 15.7 millones. Hasta el lunes, había 1.3 millones de votantes registrados en el Condado de Dallas, 574,620 en Collin, 495,201 en Denton, 62,684 en Rockwall y 1.1 millones en Tarrant. Los 15.6 millones de texanos que se registraron a partir del lunes representan un aumento significativo en comparación con los 15.2 millones que se registraron para las elecciones primarias de marzo, cuando votaron las cifras récord de demócratas y republicanos. Para las personas que se registran en el último minuto, Taylor tiene estas recomendaciones: Los electores interesados en votar en los próximos comicios de noviembre 6, debieron entregar personalmente su solicitud al registrador de votantes de su condado. Si no lo hicieron, pudieron haberla enviado por fax al registrador a más tardar a las 11:59 p.m. de ayer martes. Después de enviarlo por fax, el elector debe recibir una copia impresa de su solicitud dentro de los siguientes cuatro días hábiles. Si necesita actualizar su dirección o nombre dentro del mismo condado, puede hacerlo en línea. Direcciones e información de contacto para los registradores de votantes del condado de DFW Condado de Dallas: Administrador de Elecciones: Toni Pippins-Poole 2377 North Stemmons Frwy, Suite 820 Dallas, TX 75207 Teléfono: 214-819-6300 Fax: 214-819-6301 Condado de Collin: Administrador de Elecciones: Bruce Sherbet 2010 Redbud Blvd., Suite 102 McKinney, TX 75069 Teléfono: 972-547-1990 Fax: 972-547-1995 Condado de Denton: Administrador de Elecciones: Frank Phillips 701 Kimberly Drive Denton, TX 76208 Teléfono: 940-349-3200 Fax: 940-349-3201 Condado de Rockwall: Administrador de Elecciones: Christopher Lynch 915 Whitmore Drive, Suite D Rockwall, TX 75087 Teléfono: 972-204-6200 Fax: 972-204-6209 Condado de Tarrant: Administrador de Elecciones: Heider García 2700 Premier St. Fort Worth, TX 76161 Teléfono: 817-831-8683 Fax: 817-831-6475 MULTAN A L. VALDEZ La Comisión de Ética de Texas multó a la candidata demócrata a la gubernatura, Lupe Valdez, con $ 1,000 por corregir un informe sobre las finanzas de su campaña principal cuatro meses después de las elecciones de marzo. El panel de ocho miembros que hace cumplir las leyes estatales de financiamiento de campañas votaron por unanimidad seguir una recomendación del personal y renunciar o reducir las sanciones por la presentación tardía de los informes corregidos. La moción, que fue aprobada, cubrió a docenas de candidatos y comités políticos, incluido Valdez. Valdez, una exalguacil del condado de Dallas, presentó informes separados el 15 de julio y el 18 de julio haciendo cambios en las contribuciones, gastos y préstamos que había informado a fines de febrero. Según un documento en el paquete de la agenda de la comisión, Valdez hizo cambios que eran relativamente pequeños, aunque debido a que sus montos totales recaudados y gastados eran pequeños para una carrera en todo el estado, los cambios redujeron su efectivo disponible del 26 de febrero en un 15 por ciento. El informe que corrigió fue un documento de “ocho días anteriores”, que se considera crítico porque puede revelar los cambios de dinero de los candidatos y los comités de acción política en la víspera de una elección. “Valdez declaró que la campaña contrató a un nuevo consultor de cumplimiento que realizó una revisión exhaustiva del informe” el verano pasado, según el documento. Dijo que ella “archivó los informes corregidos dentro de los 14 días hábiles de haberse enterado de los errores”. Notando que no había correcciones previas, el personal de la comisión recomendó que su multa fuera de $ 1,000, no la posible multa de $ 10,000. La comisión estuvo de acuerdo. CAMBIOS DE BUENA FE “La campaña contrató a un nuevo consultor de cumplimiento que realizó una auditoría exhaustiva de todos los informes financieros de campaña presentados anteriormente”, dijo el portavoz de la campaña de Valdez, Juan Bautista Domínguez. “Los informes modificados corrigieron errores menores y todas las correcciones hechas fueron de buena fe”. A fines del año pasado, el alguacil escuchó los llamamientos de los líderes demócratas del estado para que ella participara en la carrera del gobernador contra el mandatario estatal republicano Greg Abbott. A pesar de ser una ganadora repetida en las elecciones del condado, nunca había corrido una carrera en todo el estado. Valdez tardó en armar un equipo, recaudar dinero y sumergirse en asuntos de política estatal. Mientras vencía al empresario de Houston Andrew White en una segunda vuelta demócrata de mayo, Valdez entró al concurso de otoño, muy por detrás de Abbott, en dinero y reconocimiento de nombre. Ella también ha tenido algunos errores. Abbott la criticó por no hacer los pagos de impuestos a la propiedad a tiempo por los bienes inmuebles que posee en los condados de Dallas y Ellis. Y The Dallas Morning News informó que una pistola de 9 mm que Valdez usó como sheriff no se contabilizó después de que ella abandonó el departamento el 31 de diciembre. Después de las noticias de la pistola desaparecida, apareció en la sala de propiedades del Departamento del Sheriff. La forma en que apareció el arma ahora es el tema de una investigación interna ordenada por el alguacil interino del condado de Dallas, Marian Brown. Mientras que Abbott en su primer mandato ha recaudado alrededor de $50 millones, los informes corregidos de Valdez dicen que hasta el 30 de junio, la exsheriff recaudó y se prestó unos $762,000.