Estaba decidido a hablar del gran fraude de la próxima pasada pelea del Canelo. De cómo es que se puede estafar sin remordimiento… pero mas los que en su ignorancia se dejan. ¿Quién no sabe que Canelo no es lo que siempre nos han vendido? Sí aun así quiere pagar por verlo “pelear” pues es problema de quien quiera hacerlo… ¿estamos?. Pero hay algo mucho mas importante que una pelea ridícula, y es lo que acaba de pasar este fin de semana. Los protagonistas… Claudia presidente de México y Trump. Ya es conocido de todos nosotros que Trump elogia mucho a Claudia… para después embarrarla de “kagueta” por donde sea. Y es que ella misma se lo busca… y hasta parece que lo hace de adrede. Solita se echa la soga al cuello, sin que nadie se la ponga. Pareciera que le gusta quedar en ridículo. ¿Qué es lo ultimo que hizo esta señora? Rechazar la ayuda de Trump para acabar con el narco en México. Una pregunta y espero que la conteste con la mano en su… cabeza. ¿Aceptaría la ayuda de Trump para combatir el narco en México? Se necesitaría ser mu estúpido para no aceptar esa ayuda. ¿Alguien duda que Claudia quiere mas a los narcos que al pueblo mexicano? Por mi parte nunca lo he dudado. Al contrario, siempre lo he dicho. Gracias a los narcos la secta de Morena se ha apoderado de una gran parte del territorio mexicano… no creo que una persona con dos dedos de frente se oponga a tal cooperación.

Claudia prefiere que sigan las masacres, los campos de exterminio antes de quedar mal con quienes “le dieron el poder”. Es casi imposible creer lo que Claudia esta haciendo. En serio, me cuesta creer lo que ella quiere y no quiere paras sus narcos. ¿Cómo queda Claudia ante el mundo? Que, porque está la soberanía, ante todo. ¿Soberanía? ¿En serio? Soberanía de los narcos o de los mexicanos. ¿Usted cree que el gobierno de EU no sabe cómo trabajan los carteles y el gobierno? Claro que lo sabe. Ahora mas claro no se puede decir… los carteles son los jefes de Morena.

La propuesta de Trump se puso en la mesa. Ayuda para combatir el narco, y la presidente de México rechazó esa ayuda. ¿Por qué? Porque México es “libre y soberano” … JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA y mas JA JA JA JA.

No me rio mas porque traigo los labios partidos. Que poca madre de esta señora. Dije ¿poca madre? Pues eso es poco para lo que en realidad quise decir. Ahhhh y lo dice muy orgullosa. Que se lo diga a las madres buscadoras, que se lo diga a quienes han sufrido masacres por parte de los narcos, a los que tienen que pagar “derecho de piso”, a los dueños de compañía que han perdido trabajadores, camiones por los narcos. A los familiares de quien han perdido un familiar en manos de estas bestias. ¿Soberanía? ¿Libre? ¿Cuánto hace que México no disfruta de un fin de semana sin oír balazos? Diario son decenas de muertos por causa de los narcos. ¿Cuánto hace que México no es libre y soberano?

Para Claudia, México es inviolable, la soberanía no se vende a los EU, solo a los narcos, porque primero son los narcos. Si ellos dicen que no… es NO. Para violar al país solo los narcos, nadie mas tiene derecho. Se lo han ganado a pulso, además de haber hecho méritos suficientes para eso. Por eso lo de “abrazos no balazos”. Los narcos que se “entregaron” ya estaban en las cárceles… la gran mayoría. Pero ¿y los que andan sueltos “apa”?. Creo que Claudia tiene miedo a que EU saque a luz toda la cochinada en la que esta Morena. Claudia dice que la soberanía se ama y se defiende. Se ama a los narcos y se defiende a los narcos de EU… eso es lo que yo entiendo. Cuanto tiempo hace que no podemos salir de noche… y de día. Solo es cuestión de que no se oiga una balacera porque luego luego pecho a tierra. Hace poco tiempo tuve una pequeña discusión con una persona porque le decía que querer es poder. Ahora que si no quieres… aunque puedas. Todo esta en que se quieran hacer las cosas. Pero Claudia a dado a entender que no quiere. Porque ni siquiera lo ha intentado. No se le ve un ápice de voluntad de querer hacerlo. Ahora que, ¿no lo hace porque no puede? NOP… no quiere. Ahora que; hasta cierto punto le doy la razón a Claudia, al menos es agradecida con los narcos. Ya lo dijo el aprendiz de dictador… “amor con amor se paga”. Aquí es en donde tengo que reconocer que mala agradecida no lo es Claudia.

¿Cuánto va a durar este “estire y afloje”? hasta que Trump quiera. Él sabe hasta dónde está la cuerde estirada. Solo es que quiera y diga. Ya ha dicho que el gobierno de Claudia esta de acuerdo con el narco. Solo es que dé nombres para ver como cae Morena y sus dirigentes.

¿Cuánto tiempo más hay que esperar? Creo que el hilo esta por reventarse.

Oh ¿a poco usted cree que EU no sabe como corre el agua en México?

