Martha Higareda y Tiaré Scanda hablan sobre donación de órganos

Las actrices estrenarán la película “Vive por mí” este 20 de julio. Mexico.- (Notimex) Ma r t h a H i g a r e – da y Tiaré S c a n d a reflexionan sobre la importancia de la donación de órganos en la cinta “Vive por mí”, trama que también las llevó a tomar conciencia de su deseo de ser donantes. “Es un tema interesante, pero también el verlo reflejado en la pantalla y ver a estas mujeres que tienen tantos deseos de vivir te llevan a reflexionar de que no sólo es bueno tocarlo desde tu trinchera, sino también aplicarlo en tu vida”, apuntó Higareda. Destacó que por ello tomó la decisión de hablar con su familia para que sepan que quiere seguir dando vida, cuando “ya no habite mi cuerpo, quiero que mis órganos den vida”. “Es un tema que ya hablé con ellos de una manera tranquila porque no hicimos un drama ni nada de eso, es una plática que todos debemos tener”, dijo la actriz, comentario al que se sumó Tiaré Scanda. “Yo no soy muy partidaria de las tarjetas de donantes, porque al final la familia es la que toma la decisión, pero también he externado mi deseo de ser donante”, apuntó la actriz, quien da vida a “Valentina” en dicha cinta, una mujer que sueña con ser madre, pero su tratamiento de diálisis, posterga su sueño. Por lo que agregó que la película también lleva un doble mensaje implícito ya “que habla sobre las ganas de vivir y lo que el ser humano es capaz de hacer”. “Es una historia que va más allá de simplemente contar historias de vida”, dijo la actriz, al recordar que por ello realizarán la carrera atlética “Vive por mi”, el próximo 29 de octubre, misma que servirá para ayudar a personas que se han sometido a un transplante. “Ayudaremos a que estas personas tengan medicamentos y se les apoyará a través de lo que se recaude en esta carrera”, dijo Scanda, al recordar que se hizo un gran trabajo de investigación para poder abordar esta historia en la que comparte créditos con Juan Manuel Bernal, a quien describió como un gran actor. Rafael Inclán, Tenoch Huerta, Margarita Rosa de Francisco son parte del elenco de esta his-toria que llegará a las salas de cine este 20 de julio, y que estuvo bajo la dirección de Chema de la Peña, quien también participó en la escritura del argumento. Según De la Peña esta idea tuvo su origen porque hace algunos años un amigo de él pasó por el difícil momento de estar a la espera de un órgano, “así que plasmé todas esas emociones por las que pasé en ese momento de mi vida”. “Además es una reflexión esta trama, que exhibiremos en todos los espacios que sea posible”, concluyó el director, quien realizará la premier de la cinta este martes.