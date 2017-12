Mark Hamill nunca imaginó que “Star Wars” llegaría a varias generaciones

El actor dijo sentirse asombrado cómo la historia ha sido incorporada a la cultura popular de los fans. México.- (Notimex) En vísperas del estreno de “ S t a r Wa r s : L o s últimos Jedi”, el actor Mark Hamill reveló que, cuando comenzó en 1977 su trabajo en la saga, nunca imaginó que esto sería algo que incluso se extendería a generaciones, además de que no esperaba el impacto cultural que tendría su personaje. “Nunca esperé que fuera algo que durara generaciones, pensaba que tendría un comienzo, un punto medio y un término, el tiempo continuaría y la gente se quedaría con divertidos recuerdos, pero no que estaría en el presente”, dijo Hamill en entrevista con Notimex. “Y resulta que nunca se fue, la gente está tan enamorada de ello que tienen historias maravillosas de lo que significó en su vida, en problemas personales que tuvieron en la escuela o lidiar con enfermedades de sus parientes, es increíble cómo ha sido incorporada a su fábrica de cultura popular”, agregó el estadunidense. Tampoco esperaba el buen recibimiento de los fans a su personaje, lo que representa algo especial y que en verdad atesora: “Es abrumador, es conmovedor y estoy muy agradecido, la gente siente que te conoce entonces te tratan como familia, eso es un regalo inesperado”. El impacto de “Luke Skywalker” fue tal, que incluso los Príncipes de Gales lo visitaron: “Me quedé un tiempo en Inglaterra, a la gente que nos visitaba los llevaba de tour. El Príncipe William y El Príncipe Harry hicieron el tour ¡Oh Dios mío!”. Pero desde el momento en que la realeza entró, Hamill sintió la necesidad de aclarar las cosas, les externó: “Verán así está mi caso, mi madre es ‘Reina Amidala’, mi padre es ‘Lord Vader’ y mi hermana es ‘La Princesa Lea’ ¿no soy yo realeza?” “Y fue una decisión dividida. William dijo: Probablemente lo seas y Harry dijo: Mmm… Creo que necesito un poco más de información, pero yo quería que ambos estuvieran de acuerdo para finalmente proclamarme realeza, pero fue todo por diversión, nos estábamos riendo”, continuó. Sin embargo, la fama no es algo que le afecte de manera negativa pues, luego de grabar “Los últimos Jedi”, Hamill comentó saber que él sólo es un fragmento más de un gran universo creado por George Lucas. “Un filme como este, no lo pude creer, es gigante, los cientos y cientos, quizá miles de técnicos y gente de vestuario, los de los efectos de las criaturas, los que arman los ‘sets’… Fui afortunado de tener un asiento en primera fila, porque ‘Luke’ es sólo una pequeña parte de algo muy muy grande”. Tras 40 años de su estreno, Mark Hamill ha visto evolucionar “Star Wars” desde el comienzo, razón por la cual comparte que el mayor cambio es que ahora “la tecnología es muy diferente, como la generación de imágenes por computadora”. No obstante, también se ha procurado la generación de efectos visuales tradicionales, pues tanto “J.J. en ‘El despertar de la fuerza’ y Rian en ‘Los últimos Jedi’ querían regresar a efectos prácticos en vez de hacerlos en CGI (técnica utilizada para efectos especiales). Aunque “se ha hecho más y más difícil sorprender a la gente, porque ya lo han visto todo, y tienes que seguir innovando más y más y más”. Con la muerte de la actriz Carrie Fisher, quien fuera su compañera de trabajo de muchos años como “Princesa Leia”, Hamill concluyó: “Todavía no lo acepto, creo que, en el presente, no en tiempo pasado, ella está maravillosa en la película, es conmovedor verla de nuevo. “Es terrible, ella es irremplazable, entonces le añade un aire de melancolía al filme que no esperábamos, pero de sólo verla se ve fantástica”. El próximo 15 de diciembre es cuando el público podrá ver el estreno de “Star Wars: Los últimos Jedi” en salas de todo el mundo.