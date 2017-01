Mariah Carey hace el ridículo en su actuación de fin de año

Nueva York, NY.- Mariah Carey no ha empezado el año con buen pie. Lo que debía ser una actuación estelar se convirtió en toda una pesadilla. La cantante, encargada de cerrar el año y el show Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest, tuvo tres accidentadas actuaciones. Los problemas de sonido le jugaron una mala pasada a la artista de 46 años en su primera aparición, mientras interpretaba el clásico de fin de año “Auld Lang Syne”. Segundos después de empezar, Mariah se mostraba incómoda y frustrada al no poder escuchar a sus coros. La cosa no fue a mejor cuando la intérprete de “Hero” pasó a su segundo número, su éxito del 1991, “Emotions”. En este caso, Mariah apenas cantó, por el contrario, hacía pausas constantemente para dirigirse a la audiencia y decirle: “No tuvimos una prueba de sonido para esta canción, así que digamos nada más que fue número y ya está, ¿okay?”. A lo que prosiguió: “Bueno, ¡pues feliz año nuevo! No podemos oír nada pero saldré de ésta”. Visiblemente afectada, Mariah caminaba alrededor del escenario haciendo pausas y comentarios. “Enciendan esos monitores, por favor”, pidió al equipo de producción. También hizo todo lo que pudo con la coreografía pero sin demasiado éxito. Ella seguía hablando con el público. Y cuando su actuación llegó al final dijo sarcásticamente: “Esto ha sido… increíble”. Llegaba el turno de la tercera canción, un momento en el que la ganadora de cinco premios Grammy ya había perdido toda la vergüenza. “Ahora viene la versión del álbum”, dijo refiriéndose al tema “We belong together”. “Voy a cantarla a la par. Bueno no cantar pero pasar el rato”. La cosa fue de mal a peor. Mientras sonaba la canción de fondo, Mariah soltaba algunas de las palabras de la letra hasta que en un momento pidió a sus bailarines que le llevaran las plumas. Llegó la hora de la despedida y con un “la cosa no puede ir a mejor” cerró el show dejando a la multitud sin palabras. Las bromas en las redes no se han hecho esperar y la actuación de Mariah ya se ha hecho viral. Hasta la mismísima protagonista de este bochornoso momento ha querido bromear al respecto en su cuenta de Instagram. Mariah estaba muy emocionada de volver a cantar en directo desde Times Square en fin de año. Ella fue la primera artista en hacerlo en 2005 para el show de ABC que lleva ya 45 años emitiéndose.