Mariachi Arriba Juárez escribirá sus anécdotas con Juan Gabriel

México.- (Notimex) Oswaldo Vázquez, director y fundador del Mariachi Arriba Juárez, quien suma 35 años de trayectoria musical dijo que escribe un libro en el que compartirá lo que vivió al lado del cantautor Alberto Aguilera Valadez como amigo y director musical. Oswaldo Vázquez indicó que de hecho Juan Gabriel lo invitó a fundar el mariachi: “de hecho el Arriba Juárez surge cuando el mismo Juan Gabriel ya era toda una estrella y millonario. Creo que lo conocimos sin dinero y cuando se convirtió en rico”. Compartió que desde muy pequeño salió de su tierra, Jalisco, hacia El Paso, Texas, al lado de su padre, donde creció y se casó. “Formé una familia y tuve a mis hijos, de hecho no sufrí como ahora sufren los migrantes ilegales, porque tenía contrataciones seguras, nunca me faltó nada. “Con mi padre inißcié con el Mariachi Los Dorados de Villa, y de aquí me nació la idea de fundar mi propio Mariachi, no sin antes formar parte del Mariachi de América de Jesús Rodríguez de Híjar y duré con él 14 años, para luego fundar Arriba Juárez”. A partir de ahí me llovieron producciones discográficas para acompañar a Lucha Villa y Rocío Durcal. “Es cuando Juan Gabriel se fija en nosotros para hacer el disco emblemático de Lucha Villa, que se tituló, ‘Hasta el fin del mundo’ y en la portada aparece Lucha, Juan Gabriel y el Mariachi Arriba Juárez”. Sin embargo, para Oswaldo Vázquez conocer a Juan Gabriel no fue sinónimo de éxito que se reflejara en los bolsillos de todos los músicos que integraban la agrupación, “porque no nos pagaba de manera ajusta, nos remuneraba lo que él quería, pese a que otros exponentes nos invitaban a sus giras, como María de Lourdes”. Asimismo, reconoció que con el fallecido intérprete, el Mariachi Arriba Juárez se consolidó. “Luché tanto por el nombre, a pesar de que lo tomamos del famoso grito ‘¡arriba Juárez!’ del mismo Juan Gabriel, y esa historia vendrá en el libro que estoy escribiendo sobre los momentos que vivimos con el cantautor”. Oswaldo Vázquez indicó que de hecho Juan Gabriel lo invitó a fundar el mariachi: “de hecho el Arriba Juárez surge cuando el mismo Juan Gabriel ya era toda una estrella y millonario. Creo que lo conocimos sin dinero y cuando se convirtió en rico”. Al preguntarle si el hablar de Juan Gabriel en el libro le pudiera acarrear problemas, puntualizó “La memoria no tiene dueño, nadie puede detener sus recuerdos, ni los hijos de Juan Gabriel me pueden prohibir hablar del Mariachi Arriba Juárez y mucho menos de la relación que tuvimos con El Divo de Juárez”, finalizó.