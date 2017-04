María José fascina a Naranjo con su versión de “El amor coloca”

* La ex Kabah desea que la intérprete española la acompañe en su próximo concierto en el Auditorio Nacional. México.- (Notimex) La cantante María José aseguró que Mónica Naranjo no sólo ya escuchó su versión del tema “El amor coloca”, sino que también le fascinó y el cual estará incluido en la versión de lujo de su álbum “Habla ahora”, que saldrá a la venta en mayo próximo. “Es una canción icónica, de los años 90, y de ella este ‘cover’ es más electropop, luego de tres sencillos inéditos que saqué de este disco; la versión digital salió el fin de semana”, declaró en entrevista con Notimex. La ex integrante de Kabah mencionó que cuando Naranjo escuchó el tema, le mandó muchas porras, “me dijo que estaba ‘de poc… madr… como dicen ustedes los mexicanos’”, indicó. Aparte, la española le expresó otros piropos. “No me había visto como mamá, pero le mandé una foto mía con mi hija y mencionó que nos veíamos muy lindas”, platicó. María José puntualizó que esta melodía la hace con mucho cariño, porque fue con la que se dio a conocer la intérprete europea. Agregó que a Mónica no le gusta cantar esta pieza y ni se identifica con la misma, aunque sí la entonó recién que vino a la capital mexicana; sin embargo, cuando las dos hicieron gira juntas no la incluyó en el repertorio. “Le dije en ese entonces: ‘Por favor, la tienes que cantar’”. A la intérprete le encantaría invitarla a su próximo concierto en el Auditorio Nacional, el 13 de mayo próximo, pero consideró que esto puede ser difícil, ya que ella acaba de regresar a España. “Está haciendo un ‘tour’ y teniendo cosas por allá, pero en cuanto vuelva a México me gustaría mucho que la cantemos juntas, y si no quiere esa, otra, la que quiera”, aseveró. El video de este sencillo estará listo en dos semanas, el cual fue grabado en la ciudad de Miami, Florida, en Estados Unidos, junto con Pablo Croce, quien dirigió el clip del sencillo “Las que se ponen bien la falda”. “Lo hicimos en la calle, muy temprano, empezamos a filmar a las siete de la mañana, estaba fresco, es un video sencillo con mucha coreografía, pero con mucha sensualidad”, aseguró La Josa. Finalmente, agregó que la versión de lujo de su placa, además de traer esta canción tendrá dos temas más: “Ni me vas a extrañar”, de Pablo Preciado, y “Despertar”, de Marcela de la Garza, esta última está basada en el amor hacia su hija.