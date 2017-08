María Elena Salinas celebra con sus hijas Su salida de Univisión

Miami.- Sólo unos días después de a n u n c i a r que dejaría de presentar el Noticiero Univisión para esa cadena, María Elena Salinas se subió a un avión junto con sus dos hijas y se fue de vacaciones al Japón. Este fin de semana la periodista mexicana comenzó a compartir las primeras fotografías de su exótico viaje con sus hijas Gabriela y Julia. La primera de ellas está a punto de subir a un tren en la estación de Roppongi, un desarrollo urbano ultramoderno de Tokio, famoso por su oferta de restaurantes y cafés. Parece que ese mismo día, las tres exploradoras se fueron a uno de los increíbles jardines de Tokio, pues así lo describe ella en su fotografía, aunque no especifica cuál. El domingo colocaron otra fotografía, en la que la mamá y sus dos hijas están radiantes en el Santuario Meiji, dedicado al Emperador Meiji y su esposa la Emperatriz Shöken. Esta es una de las principales atracciones turísticas, no solo por su importancia histórica si no también por su belleza natural, ya que el monumento está ubicado en un bosque de 700.000 m² compuesto por unas 365 especies de árboles diferentes. A juzgar por las imágenes, la también presentadora de Aquí y ahora no está extrañando para nada su trabajo, pues se ve plena y realizada al lado de sus dos hijas. Es evidente que en esta nueva etapa de su vida quiere concentrarse más que nunca en disfrutar la vida junto a ellas. Y, dicho sea de paso, las tres lucen radiantes, dejando claro que aun cuando andan de turistas, en un país en donde nadie las reconoce, no pierden el glamour.