Margarita Zavala se pronuncia contra trabajo esclavizante

México.- (Notimex) En el marco del Día del Trabajo, la candidata presidencial independiente, Margarita Zavala, señaló que ninguna actividad laboral debe esclavizar a las personas mediante clientelismos o presiones que impidan a la población a acceder a una vida digna. En reunión con los medios de comunicación, donde presentó como su asesora a Eufrosina Cruz, Zavala Gómez del Campo indicó que “el Estado debe poner las condiciones para que este trabajo se dé y para nunca esclavice a la persona, como a mi consideración lo hace la propuesta de (Andrés Manuel) López Obrador cuando regala dinero a los ninis”. Añadió que igual resultado “puede hacer la renta básica universal propuesta por (Ricardo) Anaya y que ha sido rechazada en países donde se probó. Estas cosas generan un clientelismo puro”. Recordó que algunas de sus propuestas como candidata son regular la economía ayudando a que más personas se integren a plazas laborales formales y accedan a un salario justo que pueda ayudarles a cubrir las necesidades básicas de la familia. “Es importante regular la economía y facilitar el ingreso al mercado formal reduciendo al mínimo o eliminando la cuota obrero patronal; el salario mínimo debe incrementarse, por eso hemos propuesto eliminar el Impuesto Sobre la Renta para quienes reciben menos de 15 mil pesos, y proponemos acceso universal a las prestaciones básicas a las trabajadoras del hogar”, abundó. Cosultada sobre el llamado voto útil, la candidata independiente señaló que es natural que en una contienda política todos se dirijan contra el puntero, pero aclaró que los señalamientos en contra del mismo no son resultado de una campaña negra. Por su parte, Eufrosina Cruz, indígena zapoteca de quien en el acto se resaltó su lucha a favor de la igualdad y justicia para todos los mexicanos, sostuvo que el país no necesita de subsidios para construir las condiciones de igualdad y justicia que necesita, es mejor apoyar a las personas para que desarrollen sus capacidades. “México no necesita subsidios, las mexicanas y mexicanos necesitamos que se generen oportunidades para que ellos mismos aporten la capacidad que tienen para el desarrollo de este país”, sostuvo. Aseveró que ni el populismo de izquierda ni el derecha son opción en esta campaña, y en ello se diferencia la propuesta de Margarita Zavala respecto a lo que proponen otros candidatos. “El populismo de derecha no es una opción en esta campaña, tampoco lo son aquellos populistas de izquierda que quieren cambiar la voluntad por decreto subsidiando a quienes no trabajan con dinero de los que aportan para el desarrollo de este país”, señaló.