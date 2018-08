Marco Fabián ya no va a Turquía Por problemas médicos

Estambul.- (Notimex) El Fenerbahce de Turquía informó e s t e lunes que ya no fichará al volante mexicano Marco Fabián de la Mora y dio por terminadas las negociaciones para su transferencia, por lo cual el jugador deberá regresar al club alemán Eintracht Frankfurt. El club turco dio a conocer en su portal en internet que el proceso comenzó al hablar con Marco Fabián para la transferencia del club al club y continuó con la llegada del mexicano a Estambul. “Informamos al público que los pasos restantes del proceso de transferencia han sido negativos y que las ne– gociaciones han finalizado”, agregó en un comunicado. El mexicano llegó este fin de semana a Turquía para continuar con el proceso y que se le aplicaran los exámenes médicos de rigor; sin embargo, se le detectó un problema en la espalda. De acuerdo con reportes de medios locales, Fabián de la Mora sufre de una molestia en la espalda baja, lesión que ya lo tuvo fuera de las canchas durante siete meses e inclusive estuvo cerca de no permitirle acudir a la Copa del Mundo Rusia 2018. Con ello, el mediocampista mexicano regresará al Eintracht Frankfurt y ya no jugará con su compatriota Diego Reyes, cuya llegada al equipo turco se hizo oficial el pasado sábado.