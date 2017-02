Marco Fabián en 11 ideal latino de Bundesliga

Frankfurt, Ale.- La Liga Alemana de Futbol publicó en su página oficial su once ideal latino de la primera vuelta de la temporada 2016-2017, en el cual figura el mediocampista mexicano del Eintracht Frankfurt, Marco Fabián de la Mora. El equipo fue seleccionado a través de una votación por parte de los aficionados, donde el jugador surgido de Chivas del Guadalajara obtuvo 40 por ciento de los votos, el porcentaje más alto dentro de los jugadores elegidos. Cabe mencionar que el delantero mexicano Javier Hernández también fue nominado para ingresar en el equipo, sin embargo, su mala racha durante la primera parte de la campaña fue factor para no figurar entre los mejores atacantes latinos de la Bundesliga. El once latino de la primera vuelta de la liga germana incluye a jugadores españoles que fueron seleccionados por los aficionados. Además, ante la ausencia de un arquero que juegue en algún equipo de la primera división, la liga seleccionó al alemán Manuel Neuer como el arquero del cuadro. El equipo quedó confeccionado de la siguiente manera: Portero.- Manuel Neuer (Bayern Munich/ Alemania). Defensas.- Rafinha (Bayern Munich/Brasil), Javi Martínez (Bayern M u n i c h / E s p a ñ a ) , Marc Bartra (Borussia Dortmund/España) y Jesús Vallejo (Eintracht Frankfurt/España). Me d i o campis t a s . – Charles Aranguiz (Bayer Leverkusen/Chile), Xabi Alonso (Bayern Munich/ España), Arturo Vidal (Bayern Munich/Chile) y Marco Fabián (Eintracht Frankfurt/México). Delanteros.- Adrián Ramos (Borussia Dortmund/Colombia) y Claudio Pizarro (Werder Bremen/Perú).