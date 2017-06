Marco Antonio Solís comenzará su tour ‘Y la historia continúa’

Ma r c o Anton i o Solís, u n o de los cantautores más importantes e influyentes en la historia de la música latina, concluyó una más de sus exitosas giras en territorio Mexicano con dos presentaciones consecutivas ante un abarrotado Auditorio en Guadalajara, considerado como uno de los recintos más importantes de América Latina. Continuando con su apretada agenda, ‘El Buki’ regresará a los Estados Unidos en el mes de agosto con el ‘Y La Historia Continúa Tour’, que recorrerá algunas de las principales ciudades de la Unión Americana incluyendo: Chicago, Miami, New Jersey, Las Vegas, Houston, Dallas, Phoenix, Sacramento, Los Ángeles, entre otras. Los seguidores de ‘El Poeta del Siglo’ serán testigos de un espectáculo increíble en donde disfrutarán de la presentación de las hermosas bailarinas características del show, y la presencia de más de 30 músicos en escena que interpretarán sus éxitos más importantes como: “Tu cárcel”, “Si no te hubieras ido”, “A dónde vamos a parar”, “Mi eterno amor secreto”, así como su más reciente éxito “Eran Mentiras”. En algunas de las fechas la gira tendrá como invitados especiales a las sensaciones del Pop Mexicano Jesse & Joy y Camila. Marco Antonio Solís, ícono del folklor nacional e ídolo internacional, vuelve a los escenarios del gigante norteamericano después de la exitosa gira ’40 Años de Trayectoria’ en la cual recibió el cariño incondicional de su público a través de los llenos totales en cada una de sus presentaciones que incluyeron importantes escenarios como lo son el STAPLES Center de la ciudad de Los Ángeles, El Zócalo de la Ciudad de México y el Estadio Luna Park en Buenos Aires.