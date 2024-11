Marcelo Ebrard, optimista ante la llegada de Trump a la Casa Blanca

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, expresó su optimismo frente a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, a pesar de las tensiones que se han vivido en las relaciones bilaterales entre ambos países en los últimos años. Durante una entrevista con Joaquín López-Dóriga en Grupo Fórmula, Ebrard Casaubón habló sobre las expectativas que tiene para la próxima administración del presidente electo de los Estados Unidos, destacando que la relación con Trump no es algo desconocido para el equipo mexicano, dado que ya se ha trabajado con él en ocasiones anteriores. El funcionario federal adelantó que, en su próximo encuentro con Trump, aprovechará la oportunidad para felicitarlo por su triunfo en las elecciones y para hacerle saber que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es, en su opinión, el mejor tratado que ambos países han tenido en su historia. Ebrard subrayó que el acuerdo es de vital importancia no solo para México, sino para toda la región de América del Norte, ya que establece un marco legal que promueve el comercio justo y equitativo entre las tres naciones. En ese contexto, el secretario de Economía enfatizó que a pesar de las dificultades que podrían surgir, México está preparado para enfrentar los retos que se presenten durante la administración de Trump. En especial, mencionó que el país cuenta con un equipo diplomático fuerte y experimentado, con figuras clave como el canciller Marcelo Ebrard, quien tiene una sólida relación de trabajo con el nuevo presidente de los Estados Unidos, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Ebrard destacó que tanto él como el resto del equipo mexicano tienen una visión clara de cómo manejar las posibles tensiones que puedan surgir y de cómo promover los intereses nacionales. El secretario de Economía también reconoció que la relación con Trump será un desafío, especialmente considerando los temas sensibles en los que ambos países tienen diferencias. Uno de estos temas es la migración, un tema recurrente en la agenda de Trump, quien ha expresado su preocupación por el flujo de migrantes que cruzan la frontera sur de Estados Unidos. Ebrard mencionó que México tiene un papel importante en la gestión de este fenómeno, y aunque se reconoce la preocupación de Estados Unidos, reiteró que las soluciones a largo plazo deben ser basadas en la cooperación y el respeto mutuo. El funcionario mexicano también abordó la amenaza de Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos, algo que, según él, sería perjudicial no solo para México, sino también para Estados Unidos. Ebrard explicó que ambos países dependen mutuamente en términos comerciales, y que la imposición de aranceles no solo afectaría la economía mexicana, sino también a muchas industrias estadounidenses que dependen de los productos mexicanos. En este sentido, expresó que la solución no debe ser aumentar barreras comerciales, sino fortalecer los lazos de cooperación económica y resolver los problemas de manera conjunta.

A pesar de las dificultades, Ebrard dejó en claro que el equipo mexicano está listo para cualquier escenario y que, bajo la dirección del presidente Andrés Manuel López Obrador, México tiene una estrategia clara para enfrentar las posibles adversidades. El secretario de Economía señaló que se seguirán impulsando políticas públicas que fomenten el crecimiento económico, la estabilidad y la competitividad de México en el ámbito internacional, especialmente en su relación con Estados Unidos.

El funcionario también destacó que las relaciones comerciales entre ambos países son más complejas de lo que a veces se percibe en los discursos políticos. Subrayó que existen cadenas de suministro que están profundamente integradas entre México y Estados Unidos, lo que hace que las decisiones de política comercial sean de gran impacto para ambas economías. Ebrard mencionó que cualquier medida que afecte a uno de los países también tendrá repercusiones en el otro, por lo que es importante buscar soluciones basadas en el diálogo y la cooperación. En cuanto a la situación interna de México, Ebrard destacó que, aunque la coyuntura con Trump representa un reto, el país está en una posición favorable para seguir adelante. Señaló que la política exterior de México ha estado enfocada en fortalecer las relaciones con otros países y en diversificar los mercados de exportación, lo que ayuda a reducir la dependencia de la economía estadounidense. Además, la administración mexicana ha trabajado en la atracción de inversiones extranjeras y en la mejora del clima de negocios, lo que ha permitido que México siga siendo un jugador clave en el comercio global.

Ebrard también mencionó que el gobierno mexicano ha establecido alianzas estratégicas con otros países en América Latina, Europa y Asia, lo que brinda a México mayores oportunidades comerciales y diplomáticas. El secretario de Economía manifestó que, a pesar de las tensiones con Trump, México continuará manteniendo una postura firme en sus principios de respeto a la soberanía y la cooperación internacional.