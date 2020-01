Maradona en entrevista menciona que fue abducido por OVNIS

Diego Armando Maradona era considerado como un auténtico extraterrestre en el terreno de juego, pero tal vez esto se deba a que realmente fue abducido por OVNIs. Así lo reveló el propio entrenador argentino en entrevista con TyC Sports, en donde contó una anécdota de una posible ‘abducción’ por extraterrestres una noche que salió de fiesta. “Una vez con unas copas de más, falte a casa 3 días, llegue al cuarto y dije ‘me llevaron los ovnis’” La revelación no terminó ahí, pues con una gran sonrisa en la cara, señaló: “qué se yo donde estuve, no te puedo contar” (en el video se puede observar a partir del minuto 46). En la entrevista habló sobre muchos temas más: como sus historias como jugador del Napoli, de la Selección Argentina y hasta de la NBA y los mejores basquebolistas argentinos como Manu Ginóbili. Después de Dorados, Gimnasia Maradona ha revivido su carrera como director técnico en los últimos años, primero en la segunda división de México y ahora en la primera de su natal y querida Argentina. Con los Dorados de Sinaloa, el ‘Diego’ logró sacar al equipo del último lugar y llevarlo hasta dos finales del Ascenso MX; sin embargo, ambas las perdió ante el Atlético San Luis, equipo que finalmente ascendió a la Liga MX. Después de unos meses en los que se dedicó a su salud, Maradona fue contratado como nuevo entrenador de Gimnasia Esgrima y la Plata, equipo al que no ha logrado recuperar del todo. Actualmente, Maradona y Esgrima se encuentran en la posición 21 (de 24) con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y diez derrotas. Su siguiente partido será hasta el próximo 26 de enero cuando reciban a Vélez Sarsfield.