“MANEJA LIMPIO TEXAS”

Los texanos tienen muchas razones para sentirse orgullosos del estado de la estrella solitaria, pero, para nueve regiones diferentes en el estado, la calidad del aire no es una de ellas. La campaña Maneja Limpio Texas del Departamento de Transporte del Estado de Texas quiere cambiar eso. La campaña busca que los conductores se sientan orgullosos de mantener el aire limpio durante la época más caliente del año cuando las velocidades del viento bajan y los días calurosos y soleados crean condiciones en las que se puede formar el dañino ozono a nivel de suelo, asistido por las emisiones de los escapes de los vehículos. “Como texanos, nos enorgullecemos enormemente de nuestro estado, su historia, sus culturas únicas y sus espacios abiertos”, dijo James Bass, director ejecutivo de TxDOT. “Algunos podrían decir que vivimos y respiramos Texas. Maneja Limpio Texas les está pidiendo a los conductores que protejan el aire que valoramos tanto haciendo su parte para reducir las emisiones dañinas de los vehículos que son liberadas a nuestro hermoso cielo de Texas”. Si bien la contaminación por ozono ha disminuido en todo el estado en un 29 por ciento desde el 2000 al 2014, de acuerdo con la Agencia de Protección del Ambiente, los niveles de ozono en el verano siguen siendo causa de preocupación, y las emisiones de los vehículos representan hasta la mitad de toda la contaminación del aire en algunas áreas del estado. Maneja Limpio Texas les pide a los conductores ayudar a proteger la calidad del aire del estado siguientes estos concejos sencillos: • Hacerles mantenimiento regular a los vehículos e inflar las llantas según la presión de aire recomendada • Llenar correctamente el tanque de gasolina y cerrar bien la tapa. • Llenar el tanque de gasolina hasta oír el clic Llenarlo hasta el tope libera gases dañinos al aire • Manejar de manera segura obedeciendo los límites de velocidad • Evitar dejar el auto encendido cuando esté parado por periodos de tiempo extendidos • Evitar manejar de manera agresiva con paradas y arranques rápidos De acuerdo con los estándares establecidos en la Ley de Aire Limpio, tres áreas en Texas (Houston/Galveston, Dallas/ Fort Worth y El Paso) no cumplen con los estándares federales de aire limpio, y seis áreas adicionales (Austin, San Antonio, Victoria, Tyler/Longview, Beaumont/Port Arthur y Corpus Christi) están en riesgo de exceder los niveles saludables de contaminantes del aire. Sin embargo, el aire contaminado no se queda simplemente en esas áreas, sino que viaja por todo el estado, lo que hace que sea tan importante que los conductores tomen medidas para reducir las emisiones de sus vehículos, especialmente en los meses calurosos del verano. La gira de la campaña Vive y Respira Texas por las carreteras de todo el estado hará varias paradas en las ciudades de Texas durante el verano. La gira presentará el juego Viaje en Carretera de Maneja Limpio Texas, una manera interactiva y divertida de aprender a reducir las emisiones dañinas de los vehículos. Cada vez que un participante selecciona una respuesta incorrecta, se libera un soplo de humo, que representa las emisiones del vehículo, en un recipiente gigante y transparente en el que hay un automóvil deportivo. En colaboración con iHeartMedia, los participantes que jueguen calificarán para una rifa de un viaje personalizado por las carreteras de Texas de $5,000 donado por iHeart. Este podría incluir estadías en destinos populares de Texas, incluyendo visitas, comidas y alojamiento, además de tarjetas de regalo de mantenimiento prepagado para mantener a su vehículo en condiciones limpias de manejo. Para aprender más sobre “Maneja Limpio Texas”, visite drivecleantexas.org