Mamdani amenaza a Trump con acciones legales por uso de estacionamientos por parte de ICE

(EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, amenazó este lunes con emprender acciones legales contra el Gobierno de Donald Trump si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúa utilizando estacionamientos públicos de la ciudad como bases operativas para sus redadas.

En una carta dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y a la cúpula de ICE, el regidor denunció que el uso de estas instalaciones municipales para cuestiones migratorias carece de autorización, «es ilegal, pone en peligro a los residentes y siembra el miedo».

«Si sus agentes continúan con el uso no autorizado de estos estacionamientos, la ciudad de Nueva York emprenderá acciones legales para impedir esta apropiación ilegal de la propiedad municipal», advirtió Mamdani en la misiva.

El alcalde detalló que los efectivos federales han organizado reuniones y estacionado vehículos en aparcamientos sin personal adscrito a parques públicos, como Van Cortlandt Park en El Bronx y Flushing Meadows Corona Park en Queens.

En este último caso, subrayó que las operaciones se han ubicado junto a un centro preescolar y varias instituciones culturales frecuentadas a diario por menores.

Mamdani exigió a los responsables federales emitir una directriz inmediata que prohíba a sus agentes desplegarse en estos recintos, recordando que los parques están destinados al disfrute seguro de la ciudadanía.

La advertencia escala la tensión entre la Gran Manzana y Washington tras el tiroteo de octubre en Marble Hill, donde un agente federal hirió a un hombre durante una intervención. La advertencia del alcalde Zohran Mamdani centra la disputa entre Nueva York y Washington en el uso de propiedad municipal. Según el alcalde, agentes de ICE se han reunido y han estacionado vehículos en parques de la ciudad para preparar operativos migratorios sin autorización del Ayuntamiento. Mamdani pidió a las autoridades federales que ordenen el cese de esa práctica. La posibilidad de acudir a los tribunales depende de que los agentes sigan utilizando esos espacios; la carta, por sí sola, no constituye una demanda.

El reclamo llega después del tiroteo de octubre en Marble Hill, donde un agente federal hirió a un hombre durante una intervención. Aunque se trata de hechos distintos, ese antecedente ayuda a entender la insistencia de Mamdani en obtener una instrucción explícita de los mandos federales. Una directriz que prohíba usar esos recintos respondería a la petición municipal. Si la práctica continúa y la ciudad presenta una demanda, corresponderá al tribunal examinar el uso de los estacionamientos que el alcalde considera ilegal.