Maltrato a mujeres embarazadas en centros de detención de inmigrantes

Declaración de Stacey D. Stewart, presidenta de March of Dimes, sobre el maltrato de mujeres embarazadas en centros de detención de inmigrantes. Washington, DC.- March of Dimes publicó la siguiente declaración de la presidenta Stacey D. Stewart sobre el maltrato de mujeres embarazadas en centros de detención de inmigrantes: “March of Dimes está horrorizada por los informes recientes de maltrato de mujeres embarazadas detenidas mientras se resuelve su situación inmigratoria. Bajo ninguna circunstancia es aceptable negar atención médica imprescindible o encadenar a mujeres embarazadas, sin importar su estatus inmigratorio. Los informes revelan una falta sistémica de protección de la salud básica de las mujeres y los bebés en custodia del gobierno de los EE. UU. Esto es sencillamente intolerable”. “Instamos a la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los EE. UU. a investigar de inmediato estos informes y garantizar que todos los empleados, contratistas e instalaciones del gobierno cumplan con las guías y políticas actuales sobre la detención, la restricción y la prestación de atención médica a las mujeres embarazadas. También instamos al Congreso a iniciar de inmediato investigaciones formales sobre estas prácticas que violan las directrices del Congreso y las guías actuales del DHS y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza”. Acerca de March of Dimes March of Dimes lidera la lucha por la salud de todas las mamás y los bebés. La organización aboga por políticas que los protejan, trabaja para mejorar radicalmente la atención médica que reciben, realiza investigaciones pioneras para encontrar soluciones a los problemas más difíciles y empodera a las familias con los conocimientos y las herramientas que necesitan para tener embarazos más saludables. Sobre la base de 80 años de un exitoso legado de impacto e innovación, March of Dimes defiende a cada mamá y a cada bebé. Visite nuestros sitios web marchofdimes.org y nacersano. org. Para encontrar estadísticas perinatales detalladas locales, estatales y nacionales, visite peristats.org. También puede encontrarnos en Facebook o seguirnos en Instagram y Twitter.