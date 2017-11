Mafioso mandó a matar a su hija te sorprenderá el motivo

El capo italiano le dio la orden a su hijo mayor para que le quitara la vida a su hermana porque su relación afectaba la negociación de la cúpula mafiosa. ITALIA.- Los medios de comunicación local, dieron a conocer el caso de un jefe mafioso de la localidad, cuando informaron que el hombre había dado la orden de asesinar a su propia hija a causa de que mantenía una relación sentimental con un agente de la policía. El capo identificado como Sicilia Pino, fue arrestado este domingo 29 de octubre, tras estar seis meses en libertad provisoria. Afortunadamente no se pudo concretar el crimen contra su hija, a causa de que los investigadores tenían interceptadas las llamadas telefónicas entre los involucrados, así lo informó Clarín. En la llamada se escuchaba la conversación del hijo del capo con un amigo en la que comentaba que su padre le había pedido eliminar a su hermana por mantener una relación con un policía. Sin embargo, el joven se negó rotundamente a cometer tal crimen: “Yo no hago nada, el padre eres tú, desgástate tú, yo tengo 30 años y no me desgasto”. Según los medios de comunicación, la relación de la hija del mafioso con el agente de policía, afectaba la difícil negociación para la reconstrucción de la cúpula mafiosa local. El capo fue arrestado junto a otras 15 personas más, todos miembros del clan mafioso de Bagheri, así lo informa Clarín. Tras su detención, incluso el líder mafioso pensó que su hija fue quien había sido la encargada de delatarlo ante las autoridades.