Luis Roberto Guzmán rechaza protagónico por no ser mexicano

México.- (Notimex) Para el actor Luis Roberto Guzmán , elegir qué papel interpretará no es cosa fácil, pues sólo acepta si se trata de uno que lo rete y que sea emocionalmente complicado, de ahí que se encuentre satisfecho con su elección en la serie “La ingobernable”. En entrevista con los medios a propósito del próximo estreno de la serie protagonizada por Kate del Castillo y Erick Hayser, Guzmán, quien dará vida a un jefe de seguridad de origen puertorriqueño, compartió que en un principio la oferta de ser parte de este proyec-to giraba en torno a que él interpretara al presidente. No obstante, dijo, aceptarlo me parecía una falta de respeto porque yo no soy mexicano y bueno, luego de rechazar ese protagónico surgió la posibilidad de dar vida a un puertorriqueño, acto que lo llenó de orgullo y satisfacción. Recordó también que no es la primera vez que trabaja al lado de la actriz mexicana Kate del Castillo, pues lo hizo también durante la filmación de “El Pantera”. “Ella es una guerrera, es una excelente compañera y actriz”, anotó. Tras mencionar que el guión de la ficción está muy bien escrito, indicó que su personaje lo conectó con su yo, pues es un puertorriqueño y hace 17 años no actuaba con su acento natal.