Luis Fonsi hace historia Despacito

“Fonsi puso en pie al público que se dio cita en el primer concierto en España de la gira veraniega Love+Dance World Tour, que le va a permitir recorrer todo el planeta durante este año. Este lunes fue el primero en nuestro país y desde luego no defraudó con el tema más conocido pero también con todo el repertorio del artista puertorriqueño que no es nuevo en esto de la música. Lleva más de veinte años triunfando por los escenarios de todo el mundo, quien no ha cantado alguna vez “Yo no me doy por vencido”, aunque a partir de ahora sea reconocido por este exitoso tema. Un recital de dos horas que no dejó indiferente a nadie y permitió mover las caderas al mejor de los ritmos latinoamericanos del artista de Puerto Rico.” dijo La Hora de Jaén. MIAMI, FL. – El artista internacional y creador del éxito mundial “Despacito” Luis Fonsi logra histórico #1 de Radio al ocupar la cima de las listas Top 40 y Latin Airplay en Estados Unidos, un logro sin precedentes para una canción principalmente en Español. A su vez, “Despacito” junto a Daddy Yankee y Justin Bieber suma una semana mas en la posición #1 de la lista Hot 100 de Billboard para un total de nueve semanas consecutivas y continua liderando las listas en Latinoamérica y otros países no hispano hablantes como Australia, Francia e Italia. Además de mantenerse en la primera posición en el Hot Latin Songs (24 semanas), Latin Airplay (19 semanas) y en todas las plataformas digitales a nivel global incluyendo Spotify, Shazam y YouTube, “Despacito” continúa acumulando logros, el más reciente durante la ceremonia de Premios Juventud 2017, donde Fonsi y Daddy Yankee recibieron dos galardones en las categorías “Combinación Perfecta” y “Mejor Canción para Cantar.” Fonsi no estuvo presente en la ceremonia de los premios, pero envió un mensaje de agradecimiento desde Europa donde se encuentra ofreciendo conciertos correspondientes a su “Love + Dance World Tour,” el cual dio inicio con rotundo éxito el pasado 1 de julio y que recorrerá 19 ciudades a lo largo del territorio español y otros países europeos incluyendo Portugal, Italia y Suecia. La gira también recorrerá países como Argentina, Chile y Estados Unidos.