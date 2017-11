Luis Felipe Tovar “padece” la buena salud de Edith González

* Obra “Un día particular” devela placa por 100 representaciones. México.- (Notimex) Hace cinc o meses, cuando la actriz Edith González inició los ensayos de la obra “Un día particular”, el cáncer que padecía acababa de entrar a etapa de remisión, no tenía cabello y su peso era de 46 kilos, ahora, su masa corporal es de 51 kilos y goza de una salud extraordinaria. “He sido testigo del proceso de Edith, de su enorme recuperación. Cuando llegó a la obra no tenía pelo, ahora tiene una cabellera abundante y cada día pesa más (tiene que cargarla durante cada función). Me está doblando la espalda, lo cual es señal de buena salud”, expresó entre risas Luis Felipe Tovar, su compañero de escena. “Me siento contento al ver que una compañera con esa fortaleza sea un ejemplo a seguir porque, constantemente, a las funciones llegan personas que atraviesan por diferentes etapas de cáncer y a Edith le demuestran su cariño, su solidaridad”, añadió el actor. Lo anterior, dijo, “no sólo es un estímulo para ella, sino para todos los que trabajamos aquí”. Al respecto, la actriz resaltó: “Me encanta pesarle cada día más a Luis Felipe. Me encanta que se hace el dramático. Antes yo pesaba 46 kilos con todo y ropa, ahora son 51”. Destacó que “Un día particular” dice exactamente lo que ella quiere comunicar: “Hay que vivir, hay que amar la vida y darse siempre, dar todo. Estoy contenta y orgullosa del trabajo compartido con Luis Felipe Tovar, quien es un actor muy amoroso, entregado y generoso”. Hace unos días, Edith viajó a Honduras donde participó en algunas conferencias para compartir su testimonio de vida con respecto a la enfermedad del cáncer. Destacó que le fue muy bien. Sobre todo, admiró que en ese país se tenga una cultura de salud con respecto a la detección temprana. “Ahí no hay juegos, están proponiendo algo que he estado sugiriendo porque el mes de octubre ya no puede ser el mes del cáncer de mama pues es una enfermedad que cada vez está más agresiva y cada vez ataca en edades más tempranas”. El cáncer, dijo, es una enfermedad democrática porque no distingue sexo, nacionalidad, edad o clase social. “Por eso, yo propongo que octubre sea el mes de cáncer en general, que se hable con intensidad de este asunto. Es justo lo que hacen en Honduras, donde cada mes les practican análisis de sangre a los niños y no cada año”. Señaló que el cáncer de ovario, que ella padeció en una etapa ya avanzada, lo desarrolló en un año. Por ello, urgió a que exista la detección temprana. Con respecto a la escritura de su libro biográfico indicó que va andando, lo mismo que la fundación que desea crear en apoyo a las personas que padecen cáncer. “Me he vuelto un referente con respecto a esta enfermedad. Porque sí se puede vivir con alegría y humor, encarándola sin miedo antes, con cáncer y después de él. Estoy cien por ciento segura que unos buenos doctores, una buena información, un buen tratamiento y una linda actitud hacen la diferencia. “Tengo testigos de que esto se puede vivir de una manera suave, pacífica y en paz”, añadió al tiempo de compartir que incluso, le gustaría escribir un guión teatral inspirado en su experiencia. “Ya me leyó parte de su libro y me gustó mucho, pero le dije que vamos a hacerlo en imágenes. El cine me gusta mucho porque luego el teatro es tan efímero, se acaba, mientras que el mundo de las imágenes se queda”, apuntó Luis Felipe Tovar. Subrayó que Edith, en lugar de ver al cáncer como algo fatalista, lo tomó con mucha fortaleza y alegría. “Tanto que hasta estoy sorprendido, incluso, sigo dudando que haya estado enferma”. La noche de este domingo, el elenco y la producción de “Un día particular” develaron una placa por 100 representaciones de la obra, aunque en realidad suman 117 funciones. “Estamos muy emocionados y agradecidos con la vida, con los productores, con Edith y con toda la gente que forma la compañía. El montaje nació el 6 de junio, estamos a finales de octubre y se tiene planeado continuar la temporada”, comentó Tovar. La develación de la placa alusiva fue apadrinada por el embajador de Italia en México, Luigi Maccotta; la periodista Karla Iberia Sánchez y el presidente del Patronato del Centro Cultural y Social Veracruzano, Julián Sánchez Cortázar. Además, como invitado especial asistió el acto Éric del Castillo.