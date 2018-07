Luis Aguilera sueña con trascender en la música Como su padre Juan Gabriel

Los Ángeles.- (Notimex) “Mi sueño es aportar a la música tanto como lo hizo mi padre Juan Gabriel”, afirmó Luis Aguilera, quien lanzó en Estados Unidos su sencillo “No vuelvo”. El hijo del legendario cantante mexicano Juan Gabriel sigue los pasos de su padre con el lanzamiento de su más reciente sencillo y planea tener listo para agosto un EP con seis canciones. Aguilera expresó que anhela continuar el legado musical de su padre. “La canción es perfecta para esas noches cálidas llenas de mucho baile. Es una canción pop con un ambiente de baile sensual”, dijo en entrevista con Notimex. Después de vivir una vida muy privada durante más de dos décadas, Luis irrumpió en la escena musical el año pasado con su sencillo debut, “Incertidumbre”. El video de la canción cuenta con casi cuatro millones de visitas y catapultó el inicio de su carrera musical. Al igual que su padre, Luis experimenta con diferentes géneros de música tanto en español como en inglés. “Todas mis composiciones son un reflejo de mis experiencias de vida. Cada una de mis canciones es un canal de expresión diferente, son momentos acompañados de música”. Aguilera comentó que a mediano plazo podría tener presentaciones o abrir conciertos de artistas “pero tanto mi álbum completo, que planeo para el 2019, como ya pensar en conciertos, eso se dará más adelante”. Refirió que en esta etapa de su carrera buscará enfocarse en baladas, en el pop contemporáneo y en el pop urbano y más adelante también en otros ritmos porque “me gustan diferentes tipos de música”. Comentó que tiene cerca de 100 canciones de su autoría. “Mi papá me pasó ese regalo porque se me facilita la composición y espero también que mi música sea grabada por otros artistas”. “Mi padre es mi inspiración, mi motivación y mi todo en esta carrera tan hermosa”, compartió quien de niño no soñaba con ser cantante, sino en ser fubolista profesional y por ahora radica en Los Ángeles desde hace un año, aunque pretende crecer en Las Vegas.