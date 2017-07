Ludwika Paleta se vuelve controversial a causa de su embarazo

México.- La sospecha de un falso embarazo por parte de Ludwika Paleta no se ha hecho esperar, incluso por sus propios fanáticos quienes están sorprendidos ante la rápida recuperación de la actriz tras haberse convertido, hace un mes, en madre de dos gemelos. Las sospechas comenzaron luego de que Paleta realizara la semana pasada su primera aparición pública a la entrega del Ariel, premio mexicano más importante de cine; donde lucía un cuerpo escultural y unos pechos pequeños que no daban muestra de estar amamantando. De inmediato, las redes sociales comenzaron a especular sobre la posibilidad de que sus gemelos fueran producto de maternidad subrogada. “Se dijo que ella no estuvo embarazada. No ha querido aclarar si los bebés son adoptados o usaron un vientre de alquiler. Pero ella no los tuvo y se nota muy bien que fue así”, cuestionó una cibernauta en Instagram, luego de que la actriz posteara una imagen de su aparición en dicho evento al lado de su esposo. “Y la leche?”, mencionó otra de sus seguidoras. “Definitivamente esos senos no son de quien acaba de dar a luz hace un mes”, advirtió otra seguidora. La polémica ha sido mayor porque la protagonista de Rumbos Paralelos se mostró hermética ante este embarazo y durante la gestación, nunca dio a conocer una imagen con el prominente vientre habitual para estos casos. Además, su hermana Dominika fue incluso agresiva con los medios cuando le preguntaron sobre la llegada de sus sobrinos. De momento, ni Paleta o su esposo Emiliano Salinas, se han pronunciando ante estas especulaciones, aunque la controversia continúa en redes sociales, donde sus fanáticos realizan comentarios a favor y en contra de la actriz.