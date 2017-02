Lucía Villalón llama desleal al ‘Chicharito’

La ex de ‘chicharito’, Lucía Villalón, lo llamó desleal y reveló la infidelidad que vivió. Hace unos días, se dio a conocer que Javier “Chicharito” Hernández terminó su compromiso con Lucía Villalón y que comenzó un romance con Camila Sodi. De inmediato, se especuló acerca de una infidelidad por parte del futbolista; pero ahora la periodista rompe el silencio y revela detalles del engaño, en el cual llamó desleal al tapatío. Durante el Fashion Week de Madrid, la ojiverde apareció con una sonrisa y al ser cuestionada acerca de su ruptura con el delantero mexicano, no se guardó nada y dio su versión de los hechos. La joven confesó que los problemas con su ex pareja comenzaron porque él no la apoyó durante su enfermedad, por la cual estuvo varias veces hospitalizada. C h i c h a r i t o Hernández está feliz con su novia Lucía VillalónLucía Villalón indicó que no tiene ninguna relación con “Chicharito” y que lo único que puede decir que le dolió mucho fue: “La deslealtad. No me lo esperaba. ¡Me iba a casar con él!”. La periodista jamás quitó la sonrisa de su boca y enfatizó que los planes de boda fueron cancelados de un día para otro. C h i c h a r i t o Hernández está feliz con su novia Lucía VillalónCon respecto a la nueva relación amorosa de “Chicharito” con Camila Sodi, la comentarista detalló que no tiene nada que decir al respecto y que ella sigue creyendo en el amor. “Cada uno hace su vida, cada uno tiene sus tiempos de reacción o de luto, como se quiera llamar”, agregó.